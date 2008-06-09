اولین دوره آموزشی کمکهای اولیه پرسنل جمعیت هلال احمر عراق در ارومیه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، این دوره از امروز تا 25 خرداد ماه سال جاری با شرکت 26 نفر از پرسنل جمعیت هلال احمر کشور عراق در ارومیه برگزار و طی آن آموزشهای مورد نیاز توجه متخصصان و کارشناسان جمعیت هلال احمر کشور ایران ارائه می شود.

آموزش کمکهای اولیه، آشنایی با وسایل کمکهای اولیه، امداد و نجات از جمله موارد مورد طرح در این دوره هاست.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان آذربایجان غربی در مراسم آغاز به کار این دوره آموزشی، ارتقا سطح روابط بین دو کشور و گسترش تبادلات آموزشی بین پرسنل جمعیت هلال احمر ایران و عراق را مهمترین هدف برگزاری این دوره عنوان کرد.

قادر مختاری در ادامه با اشاره به مشترکات دینی مذهبی بین ایران و عراق، برگزاری چنین دوره هایی را برای افزایش تبادلات همه جانبه بین دو ملت دوست و همسایه ایران و عراق مثبت ارزیابی کرد.

وی در ادامه ابراز امیدواری کرد: سطح تبادلات دو جمعیت هلال احمر ایران عراق با برگزاری دوره های آموزشی افزایش یابد.

رئیس گروه اعزامی جمعیت هلال احمر کشور عراق نیز در این مراسم با تشکر از همکاری و مساعدت جمعیت هلال احمر ایران به خصوص استان آذربایجان غربی با اشاره به کمکهای این نهاد به مردم عراق در طول اشغال این کشور یادآور شد: ایران در مدت اشغال این کشور توسط آمریکا از هیچ کمکی دریغ نکرد و ملت ایران قدردان تمامی این کمکها هستند.

حامد عامری با بیان اینکه کمکهای ایران در طول اشغال این کشور شامل اقلام دارویی، چادر و ملزومات در سطح گسترده ای به این کشور سرازیر شده بود یادآور شد: برگزاری این دوره ضمن ارتقا سطح آموزشی پرسنل جمعیت هلال احمر عراق فرصت مناسبی برای قدردانی از این کمکها است.

استان آذربایجان غربی با سه کشور عراق، ترکیه و جمهوری آذربایجان بیش از 981 کیلومتر مرز مشترک دارد.