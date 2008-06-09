عمل به وعده اصولگرایان در مجلس مستلزم مخالفت با برداشت از ذخیره ارزی است

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی که به درخواست احمد توکلی رییس این مرکز تهیه شده، اولویتها و برنامه‌های ارایه شده توسط جبهه متحد اصولگرایان در جریان انتخابات مجلس هشتم را تشریح و الزامات و تمهیدات لازم برای تحقق هر یک از 16 برنامه این تشکل سیاسی را تحلیل کرده است.

مرکز پژوهشها هدف از تهیه و انتشار این گزارش را تشویق گروه‌های سیاسی به ارایه برنامه مدون و سنجش پذیر در زمان انتخابات و فرهنگ سازی برای این کار و همچنین ارایه مبنایی برای ارزیابی عملکرد مجلس هشتم عنوان کرده است.



این گزارش تاکید کرده است از آنجا که نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان اکثریت منتخبان مجلس هشتم را تشکیل می‌دهند، برنامه ارایه شده از سوی این تشکل سیاسی در زمان انتخابات اخیر را می‌توان مورد تایید و خواست عموم مردم تلقی کرد ضمن این که اغلب نامزدهای مستقل، ائتلاف فراگیر اصولگرایان و طیف‌های اصلاح طلب در انتخابات مجلس هشتم نیز کم و بیش اولویتها وشعارهای مشابهی مطرح کرده‌اند.



در این گزارش، هریک از 16 برنامه ارایه شده از سوی جبهه متحد اصولگرایان به همراه راهکارهای تحقق هر یک معرفی و ذیل هربرنامه ضمن تشریح وضعیت کشور درباره آن موضوع، تمهیدات تحقق آن برنامه و نیز تکالیف هیئت رئیسه و کمیسیون های تخصصی برای اجرای کامل و موثر آن‌ها ارایه شده است.



جبهه متحد اصولگرایان که درانتخابات اخیر با جلب اقبال عمومی اکثریت کرسیهای مجلس هشتم را بدست آورده است، در جریان انتخابات مجموعه برنامه‌ای حاوی 11 اولویت و 16 برنامه ارایه کرده بود.



مرکز پژوهشها درمقدمه این گزارش تاکید کرده است که رویکرد این گزارش ، نقد یا ارزیابی برنامه‌های جبهه متحد اصولگرایان برای مجلس هشتم نبوده است ، بلکه این گزارش بیشتر در پی ارایه الزامات و تمهیدات برای اجرای موفق این برنامه و نیز تحلیل وظایف و اولویتهای هیات رییسه کمیسیونهای مجلس هشتم بر اساس این برنامه بوده است.



این گزارش، رویکردها وجهت ‌گیری‌ برنامه‌های16گانه جبهه متحد اصولگرایان برای مجلس هشتم را «تسهیل قوانین و مقررات» و ، «افزایش ضمانت اجرایی قوانین» ونیز «نظارت بر اجرای قوانین مهم مصوب در مجلس هفتم» اعلام کرده است.



این گزارش همچنین با معرفی «مهار تورم» و «رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری» به عنوان دو هدف اصلی برنامه‌های اعلام شده اکثریت مجلس هشتم یادآوری کرده است: گروه اکثریت مجلس هشتم معتقد است« مهار تورم» و « ایجاد اشتغال» متناقض نیستند و نیازی نیست برای تحقق یکی از دیگری چشم پوشید و می‌توان با رفع مستمر موانع تولید وسرمایه‌گذاری و مهار نقدینگی ازطریق محدود کردن هزینه ها و طرح‌های عمرانی دولت در حد مقدورات کشور، هر دو هدف را توامان محقق کرد.



این گزارش می‌افزاید: ازآنجا که برنامه جبهه متحد اصولگرایان «مهار تورم» را اولویت اول قوه مقننه دانسته و آنرا برهر سیاست دیگری مقدم شمرده است، برای تحقق این وعده و برنامه، لازم است نمایندگان مجلس هشتم با اولویت بندی فهرست طرح های عمرانی، طرح های عمرانی با اولویت کمتر را به طور موقت از دستور خارج و تا اتمام طرح‌های موجود به اقتضای توان مالی کشور، اجرای طرح‌های عمرانی جدید را به تاخیر اندازند.



این گزارش عمل به وعده‌ جبهه متحد اصولگرایان برای مجلس هشتم درباره اولویت اول «مهار تورم» را مستلزم مخالفت قاطع با هرگونه برداشت ازحساب ذخیره ارزی برای تامین مالی هزینه‌های جاری و عمرانی داخل کشور دانسته و تاکید کرده است مجلس هشتم بر اساس برنامه اعلام شده باید از تلاشهای اخیر بانک مرکزی در مهار رشد نقدینگی حمایت کند.



این گزارش همچنین به نوآوری‌های برنامه جبهه متحد اصولگرایان درباره پیوند صنعت و دانشگاه، اصلاح نظام آموزشی، مبارزه با مفاسد اقتصادی ، حمایت از تولید محصولات فرهنگی، شفافیت درآمدها و منابع مالی احزاب و تشکل‌های انتخاباتی، تقویت و تجهیز دادسراها و نیروی انتظامی ، کارآمدی نظام بهداشت و درمان و ارتقای سلامت اجتماعی اشاره کرده و برای موفقیت در اجرای هریک ، تمهیداتی پیشنهاد کرده است.



ایجاد شاخص برای پایش و سنجش مفاسد اقتصادی، هدایت تولیدکنندگان ایرانی به سفارش و خرید فناوری از مراکز تحقیقاتی داخلی، تشکیل کمیته ای مبارزه با فساد و مطالبه مستمر فرمان 8 ماده‌ای رهبر انقلاب درباره مفاسد اقتصادی از دو قوای مجریه و قضاییه از جمله تمهیدات و پیشنهادهای مرکز پژوهشها برای اجرای موفق برنامه‌های اکثریت مجلس هشتم عنوان شده است.



این گزارش ضمن تاکید بر اهداف بلند ذکر شده در برنامه جبهه متحد اصولگرایان، اجرای این برنامه‌ها در مجلس هشتم را بسیار مشکل و مستلزم همراهی صمیمانه قوای مجریه و قضاییه دانسته و بر جلب کمک تشکل‌های تخصصی – علمی ، افکار عمومی و گروه‌های سیاسی اجتماعی برای عمل به وعده‌های ارایه شده از سوی اکثریت مجلس هشتم تاکید کرده است.



متن کامل این گزارش حاوی برنامه‌های جبهه متحد اصولگرایان برای مجلس هشتم در پایگاه اینترنتی مرکزپژوهشها در دسترس علاقمندان قرار دارد.