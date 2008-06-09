100 نفر سرشماری عشایر کوچنده خراسان رضوی را انجام می دهند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید ابراهیم میرخرسندی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در محل استانداری خراسان رضوی اظهار داشت: نیروهای آمارگیرنده از میان معلمین عشایر استان انتخاب شده اند که در سه رده کارشناسان گروه، بازبینان و آمارگیران، کار سرشماری را پیگیری می کنند.

وی با بیان اینکه سرشماری عشایر کوچنده از دوم تیرماه سال جاری آغاز می شود و تا 22 تیر ماه به مدت 20 روز ادامه خواهد داشت، افزود: جمعه آینده عملیات آموزش میدانی اجرای سرشماری عشایر کوچنده اجرا خواهد شد.

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: سرشماری عشایر کوچنده در تابستان سال 86 در چهار استان به صورت آزمایشی انجام شده و مسائل فنی آن نیز حل شده است.

میرخرسندی خاطر نشان کرد: در حال حاضر یک میلیون و 500 هزار نفر عشایر کوچنده در ایران زندگی می کنند.

وی عنوان کرد: تاریخ جوامع بشری نشان می دهند کوچ نشینی و مهاجرت، ضرورت الزامی در تاریخ تکاملی انسان بود زیرا انسان همیشه برای رسیدن به وضعیت بهتر تلاش می کرده است .

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه در دنیا بیش از 30 تا 40 میلیون عشایر کوچنده وجود دارد، افزود: این عشایر شامل سه دسته عشایر دامدار و وابسته به مرتع، عشایری که با هدف شکار کوچ می کنند و عشایری که بر اثر توسعه جوامع صنعتی به منظور تجارت کوچ می کنند، هستند.

وی با بیان اینکه برای دسترسی به اطلاعات دقیق در این سرشماری از معلمین عشایر استفاده شده است، ادامه داد: وضعیت اجتماعی، اقتصادی، نحوه کوچ، وضعیت مراتع و امکاناتی که در طول مسیر ییلاق و قشلاق استفاده می کنند، در این سرشماری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.