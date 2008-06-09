راه اندازی سیستم کامپیوتری پایگاه انتقال خون ایذه و باغملک

ناهید درعلی نبی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: این پایگاه به عنوان اولین پایگاه اقماری استان خوزستان به سیستم شبکه کامپیوتری مجهز شد.

وی هدف از راه اندازی شبکه کامپیوتری را ارتقا سطح کمی و کیفی و افزایش رفاه مراجعین و پرسنل پایگاه عنوان کرد و گفت: با راه اندازی این سیستم ضمن افزایش سرعت و دقت کارکنان در خونگیری و عملیات آی دوی خون، خطاهای احتمالی در خونگیری و فرآوردهای آن نیز کاهش می یابد.

درعلی نبی در ادامه دیگر مزایای این سیستم را امکان دستیابی سریع به آمار و اطلاعات گذشته، تهیه خون سالمتر، ارزیابی سریع و مداوم فعالیتها و کاهش مراجعه افراد مشکوک به بیماریهای هپاتیت b,c و ایدز به پایگاه انتقال خون عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه از این پس کلیه مراحل خونگیری از جمله ثبت مشخصات، ثبت آزمایشها، صدور کارت و همچنین توزیع و پخش خون به بیمارستانها از طریق بارکد گذاری به وسیله دستگاه بارکد خوان توسط سیستم کامپیوتری انجام می شود، اظهار داشت: این سیستم با صرف هزینه ای بالغ بر 130 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

رئیس پایگاه انتقال خون شهرستانهای ایذه و باغملک با بیان اینکه این سیستم تا پایان شهریور ماه به سامانه سازمان انتقال خون استان متصل می شود، افزود: با توجه به اینکه سامانه سازمان انتقال خون استان به سامانه انتقال خون کشور متصل شده، با متصل شدن سیستم این پایگاه به مرکزاستان، کلیه مراجعین می توانند اطلاعات شخصی خود را در هر جای کشور دریافت کنند.

درعلی نبی با بیان اینکه کنترل دمای محیط از موثرترین عوامل نگهداری خون و فرآورده های آن است از مجهز شدن ساختمان پایگاه انتقال خون ایذه به سیستم سامایش خبر داد و افزود: به منظور رفاه حال پرسنل پایگاه در نگهداری از خون سالم، ارتقا سطح کیفی در نگهداری خون سالم و فرآوردهای خونی با نصب سیستم سامایش دمای محیط، یخچال های نگهداری خون و محیط ساختمان از راه دور کنترل شده که در صورت تغییر دما با به صدا درآمدن آژیر از فاسد شدن خون جلوگیری می کند. درعلی نبی با بیان اینکه عملیات کنترل دما و نگهداری از خون در گذشته به صورت دستی و توسط پرسنل به صورت شبانه روزی صورت می گرفت، هزینه تهیه و راه اندازی سیستم سامایش را بیش از 100 میلیون ریال عنوان کرد.

وی ادامه داد: سال گذشته بیش از شش هزار و 760 نفر برای اهدای خون به پایگاه انتقال خون ایذه مراجعه کردند که کمترین گروه خونی گروه های منفی و بیشترین گروه خونی گروه مثبت بود.

درعلی نبی اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون نیز بیش از 850 کیسه خون از سوی مردم به این پایگاه اهدا شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش نشان می دهد.

رئیس پایگاه انتقال خون ایذه و باغملک با اشاره به میزان خون مورد نیاز بیماران تالاسمی، تعداد بیماران تالاسمی شهرستان ایذه و باغملک را 120 نفر عنوان کرد و از مردم این دوشهرستان دعوت کرد تا با اهدای خون سالم، سازمان انتقال خون را برای تهیه خون مورد نیاز بیماران نیازمند یاری دهند.

درعلی نبی با بیان فواید ومزایای اهدای خون، مهمترین مزیتهای اهدای خون مستمر را افزایش نشاط و سلامتی، جلوگیری از سکته های قلبی و مغزی، رفع سر دردهای مزمن، افزایش فعالیتهای مراکز خون سازی بدن و آگاهی افراد از سلامت خون خود از نظر بیمارهای ویروسی اشاره کرد.