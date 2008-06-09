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۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۰۶

مسابقات انتخابی تیم جودو امید کشورمان برگزار می شود

مسابقات انتخابی تیم جودو امید کشورمان برگزار می شود

اولین گام برای تشکیل تیم جودو امید کشورمان فردا (دوشنبه) در سالن شهید کبکانیان با برگزاری دیدارهای انتخابی برداشته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات انتخابی تیم جودو امید کشورمان با هدف پشتوانه سازی برای تیم ملی بزرگسالان فردا در سالن شهید کبکانیان برگزار می شود. در این مرحله 35 نفر از برترین های مسابقات المپیاد سال گذشته به همراه برخی از اعضای تیم جودو جوانان ایران که شرایط سنی حضور در این رده را ندارند به مبارزه خواهند پرداخت.

علیرضا امینی نایب رئیس فدراسیون و مدیر تیم های ملی در خصوص برگزاری این مسابقات به خبرنگار مهر، گفت: هدف اصلی از برگزاری مسابقات انتخابی پشتوانه سازی و کمک به تیم ملی جهت حضوری قدرتمند در رقابت های المپیک 2008 پکن است به همین دلیل مرحله دوم این رقابت ها پس از مسابقات المپیاد ایرانیان برگزار خواهد شد که نفرات برتر المپیاد و نفرات برتر مرحله اول به مصاف هم می روند.

وی در مورد انتخاب کادر فنی تیم جودو امید ایران نیز گفت: قطعا پس از رقابت های المپیاد ایرانیان کادر فنی را مشخص می کنیم. قصد ما بر این است تا از وجود مربیان سازنده در کادر فنی این تیم استفاده کنیم.

کد مطلب 696163

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