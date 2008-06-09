به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد این فیلم انیمیشن که تولید مشترک دریم ورکس انیمیشن و پارامونت است، در فهرست بهترین فروش هفته اول یک فیلم انیمیشن پس از "شرک سوم" و "شرک 2" در رده سوم قرار گرفت.





صحنه‌ای از فیلم انیمیشن "کنگ فو پاندا"

"کنگ فو پاندا" مارک آزبورن و جان استیونسن اولین بار در دنیا در بخش خارج از مسابقه کن نمایش داده ‌شد و جک بلک، آنجلینا جولی، لوسی لیو، جکی چان و داستین هافمن در آن حرف زده‌اند. داستان درباره یک خرس پاندا بی حال و حوصله به نام "پو" است که با گروهی از استادان کنگ فو رو به رو می‌شود و برای حفاظت "دره صلح" در برابر یک پلنگ سفید اهریمنی مورد آموزش قرار می‌گیرد.

فیلم کمدی "سر به سر زوهان نگذار" با بازی آدام سندلر نیز در اولین هفته اکران بسیار موفق ظاهر شد و با حدود 40 میلیون دلار فروش در 3462 سینما در رده دوم جدول قرار گرفت. این فیلم را دنیس دوگان کارگردانی کرده و جان تورتورو، امانوئل شریک دیگر بازیگران آن هستند.

سندلر در فیلم درجه PG-13 "زوهان" نقش یک مامور موساد را دارد که وانمود می‌کند مرده و در قالب یک آرایشگر در نیویورک زندگی جدید را آغاز می‌کند. فیلمنامه را سندلر، رابرت اسمیگل و جاد آپاتو نوشته‌اند.

به لطف موفقیت تجاری "کنگ فو پاندا" و "سر به سر زوهان نگذار"، مجموع فروش فیلم ها 30 درصد بیشتر از موعد مشابه پارسال بود که "سیزده یار اوشن" با 1/36 میلیون دلار کار خود را آغاز کرد و فیلم انیمیشن "موج‌سواری" نیز با 6/17 میلیون دلار شروعی ناامیدکننده داشت.

"ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین" استیون اسپیلبرگ با بازی هریسن فورد این هفته در 4190 سینما حدود 8/22 میلیون دلار فروش داشت و با اختلاف بسیار کم کمدی رومانتیک "جنسیت و شهر" را کنار زد و فیلم سوم شد. مجموع فروش چهارمین فیلم "ایندیانا جونز" 253 میلیون دلار شده است.

"شهر" به کارگردانی مایکل پاتریک کینگ در دومین هفته نمایش مجموع فروش خود را به 3/99 میلیون دلار رساند. این فیلم با بازی سارا جسیکا پارکر این هفته 63 درصد تماشاگران را از دست داد و با 3/21 میلیون دلار در 4190 سینما رده چهارم جدول را از آن خود کرد.

رده پنجم از آن تریلر "غریبه‌ها" با بازی لیو تایلر و اسکات اسپیدمن شد که با 56 درصد کاهش به نسبت هفته قبل در 2477 سینما 3/9 میلیون دلار فروخت و مجموع فروش خود را به 6/37 میلیون دلار رساند. این فیلم با بودجه‌ای در حدود 9 میلیون دلار تولید شده است.

فیلم ابرقهرمانی "آیرون من" با بازی رابرت داونی جونیر در هفته ششم نمایش با 5/7 میلیون دلار در رده ششم قرار گرفت و مجموع فروش خود را 9/288 میلیون دلار رساند. فیلم فانتزی "وقایع‌نگاری نارنیا: شاهزاده کاسپین" نیز 5/5 میلیون دلار فروخت و فیلم هفتم شد.

کمدی رومانتیک "آنچه در وگاس اتفاق افتاد" با بازی کامرون دیاز و اشتن کوچر در پنجمین هفته اکران 49 درصد تماشاگران خود را از دست داد و با 4/3 میلیون دلار در رده هشتم قرار گرفت. مجموع فروش این فیلم 3/72 میلیون دلار شده است.

کمدی "مادر کوچولو" با بازی تینا فی و ایمی پولر حدود 780 هزار دلار فروخت و به رده نهم رفت و "ندیمه" ساخته پل وایلند نیز 775 هزار دلار فروش داشت و رتبه دهم را از آن خود کرد.

در حوزه نمایش‌های محدود فیلم قزاق "مغول" به کارگردانی سرگئی بودروف روسی درباره ظهور چنگیزخان امپراتور مغول، در پنج سینما در نیویورک و لس آنجلس حدود 133 هزار دلار فروخت. این فیلم که یکی از پنج نامزد بخش بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان اسکار پارسال بود به طور متوسط در هر سینما 27 هزار دلار فروش داشت که رقمی قابل ملاحظه است.