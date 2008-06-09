به گزارش خبرگزاری مهر، در این شماره می خوانیم: "کوتاهی ما در برابر عمر کوتاه حضرت فاطمه (س)"، "عارفانه"، "توحید در عالم اسلام"، "برگهایی از خاطرات امام"، "افشای درخواست رژیم صهیونیستی برای محاصره نظامی ایران"، "قطر درباره مولوی فیلم می سازد"، "یک اتومبیل بخرید، یک اسلحه مجانی بگیرید"، "دلهره کنکور این همه؟"، "درسهایی که توسط شاگردان نباید بازگو شوند"، "بعضی وقتها موبایلم را چک می کنند"، "شفیعی جم و رضویان در چارچنگولی"، "نگاهی به فیلمهای مجنون لیلی، زن دوم، قرنطینه" و...

در بخشی از مطلب "کوتاهی ما در برابر حضرت فاطمه (س)" می خوانیم: زنان ما نیاز دارند دریابند چگونه باید پیوندی بین عبادت و لذت ایجاد کرد و چگونه در عین حضور اجتماعی باید به پوشش و عفاف خود عنایت داشت و چگونه می توان در جو زمانی نامناسب هدف و هویت خود را فراموش نکرد. جامعه زنان باید دریابند که ارزش و تلاش مبارزاتی حضرت فاطمه کمتر از ارزش صلح امام حسن (ع) و کم بهاتر از قیام امام حسین (ع) نیست و اگر تصویری در اذهان، خلاف چنین باور است بدان خاطر است که هنوز ما در فاطمه شناسی ضعیفیم و هنوز ما را توان ارزیابی، تحلیل، مقایسه و بررسی ریشه های پدید آورنده یک نهضت و حرکت نیست..."

چهارمین شماره هفته نامه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی "امید نو" به مدیریت غلامحسین اسلامی فرد در 39 صفحه و با قیمت 200 تومان منتشر شده است.