آغاز طرح سنجش سلامت جسمی نوآموزان در خوزستان

مدیر آموزش و پرورش استثنایی خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با بیان این مطلب گفت: این طرح به منظور سنجش سلامت جسمی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان در سال تحصیلی 88 -87 از امروز در سراسر استان خوزستان آغاز شده و تا پایان شهریور ادامه خواهد یافت.

سعید اهل الیرف از والدین نو آموزان بدو ورود به پایه های اول دبستان خواست تا با در دست داشتن کارت واکسیناسیون تکمیل شده شناسنامه کودک و معرفی نامه دبستان محل تحصیل برای گرفتن نوبت به پایگاه های مجری طرح مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه این طرح با همکاری معاونت بهداشت و درمان آموزش پزشکی استان و در قالب 44 پایگاه و 43 منطقه شهری در سراسر استان خوزستان اجرا می شود، اظهار داشت: دانش آموزان مناطق عشایری و روستایی توسط خانه های بهداشت شناسنامه سلامت دریافت خواهند نمود .

مدیر آموزش و پرورش استثنایی خوزستان افزود : در سال تحصیلی 88-87 پیش بینی می شود تعداد 76 هزار نو آموز درطرح سنجش سلامت شرکت خواهند کرد که از این تعداد 48 هزار نفر کوکان نوآموز مناطق شهری و 28 هزار نفر کودکان وآموز مناطق عشایری روستایی است.