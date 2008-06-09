اجرای قوانین حمایتی در پارکهای فناوری با مشکل مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر مسعود توفیقی پیش از ظهر امروز در جریان بازدید امام جمعه، فرماندار و نماینده مردم گناباد در مجلس از پارک علم و فناوری خراسان اظهار داشت: پارکهای علم و فناوری با حمایت از تولید فناوری و مبتکران و مخترعان، تکمیل کننده حلقه مفقوده ارتباط صنعت و دانشگاه محسوب می شوند که متاسفانه با مشکلاتی در زمینه اجرای قوانین خاص این پارکها در کشور مواجهیم.

وی افزود: همکاری نمایندگان محترم مجلس، فرمانداران و ائمه جمعه می تواند نقش موثری در حل این مشکلات داشته باشند.

توفیقی با بیان این مطلب که بیشترین مشکل به شناخت اولویتها بازمی گردد، تصریح کرد: حجم واردات به ایران رقم 42 میلیارد دلاری را نشان می دهد که طبق بررسیهای انجام شده اگر از موسسات فناور و دانش بنیان حمایت همه جانبه صورت گیرد، 16 میلیارد دلار این رقم را می توانیم از طریق مهندسی معکوس در داخل کشور تولید کنیم که این امر مستلزم سرمایه گذاری و حمایت بیشتر است.

وی پارک علم و فناوری خراسان را دارای سه مرکز رشد خواند و در پایان گفت: این پارک از حیث داشتن مرکز رشد مقام اول را در سطح کشور داراست و در حال حاضر دو مرکز رشد در داخل پارک و یکی در شهرستان نیشابور را تحت حمایت و نظارت خود دارد.

در این جلسه مقرر شد تا با همکاری پارک علم و فناوری خراسان و فرمانداری شهرستان گناباد، مرکز رشد واحدهای فناوری در این شهرستان راه اندازی شود.

