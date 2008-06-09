سینماهای لرستان روزانه کمتر از 70 بلیت می فروشند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سید عارف علوی صبح امروز در نشست مطبوعاتی با رسانه های جمعی استان اظهار داشت: در روز اکران بهترین و پرفروش ترین فیلم بالاترین میانگین ثبت شده خرید بلیت در سینماهای استان لرستان تنها 300 بلیت بوده است .

وی با تاکید بر وضعیت بحرانی سینماهای استان لرستان، تصریح کرد: فضاهای سینماهای استان از لحاظ کیفیت صوتی ، تصویری، فرهنگی و بهداشتی بسیار نامطلوب است .

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان تاکید کرد : سینماهای لرستان نه تنها دارای استانداردهای لازم نیست بلکه از حد معمولی نیز پایین تر هستند.

علوی با اشاره به کمک های دولتی انجام شده برای ارتقا وضعیت سینماهای این استان، یادآور شد: با توجه به اینکه سینماها به صورت خصوصی اداره می شوند ضرورت دارد بخش خصوصی با سرمایه گذاری بیشتر مشارکت خود را برای ارتقا سطح کیفی سینماها افزایش دهد .

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژه های در دست اجرای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان خاطر نشان کرد: در صورت تامین بودجه تا پایان امسال شش کتابخانه عمومی در سطح شهرستانهای مختلف استان به بهره برداری خواهد رسید .

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان با اشاره به کمبود اعتبار برای تکمیل کتابخانه های عمومی استان افزود: برای بهره برداری کتابخانه های عمومی شهرستان بروجرد و خرم آباد به ترتیب به اعتباری بالغ بر 155 میلیون تومان و 100 میلیون تومان نیاز داریم .

علوی با اشاره به اینکه پروژه های کتابخانه های استان به لحاظ خدمات رسانی ادارات استان از سرعت کمی برخوردار هستند ، از شرکتهای گاز ، برق ، تلفن و آب استان خواست به منظور تحویل سریعتر پروژه ها به مردم نهایت همکاری را داشته باشند.