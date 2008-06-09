دولت با ایجاد 26 شهرک صنعتی و 8 ناحیه صنعتی در ده استان موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و به استناد بند 8 اصلاحی ماده واحده قانون تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران، با ایجاد بیست و شش شهرک صنعتی و هشت ناحیه صنعتی در ده استان کشور موافقت کرد.

بر اساس این مصوبه ، هیئت وزیران با ایجاد 3 شهرک صنعتی در آذربایجان غربی بنام های ماکو 2، شوط و پلدشت، 7 شهرک صنعتی در آذربایجان شرقی بنام های بستان آباد 2،بناب 2، مرند 2 ، چاراویماق، کلیبر، مراغه 2 و جلفا ، 6 ناحیه صنعتی در اصفهان بنام های انارک،خور،زواره، قمصر،نیاسر و نیستانک موافقت کرد.

بر این اساس ،هیئت وزیران همچنین با ایجاد 4 شهرک صنعتی در تهران بنام های اسلامشهر، چاپ، شهریار و کرج،2 شهرک صنعتی در خراسان رضوی بنام های قوچان 2 و مشهد 5 ، شهرک صنعتی ابهر 4 در زنجان، 3شهرک صنعتی خوزستان بنام های شلمچه، صنایع دریایی و شیلات آبادان، مسجد سلیمان 2، شهرک صنعتی فناوری شیمیایی در فارس،2 ناحیه صنعتی سرو آباد و کامیاران و 4 شهرک صنعتی بیجار 2،دیواندره، سقز 2 و دهگلان در کردستان و شهرک صنعتی آجر سفال و صنایع وابسته در استان مرکزی موافقت کرد.

این مصوبات در تاریخ 13/3/1387 از سوی معاون اول رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.