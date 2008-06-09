  1. استانها
  2. مازندران
۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۳۵

روستاهای بالای هزار نفر جمعیت مازندران صاحب خانه قرآن می شوند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر امور روستایی مازندران با اشاره به اینکه در مرحله اول، 30 روستای مازندران دارای خانه قرآن می شوند، گفت: تا پایان سال جاری تمامی روستاهای بالای هزار نفر جمعیت دارای خانه قرآن خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معصوم معصومی، صبح امروز در نشست مشترک بخشداران، دهیاران و بخشداران با مدیران کانونهای قرآنی مازندران اظهار داشت: در آینده نزدیک تمامی روستاهای مازندران دارای خانه قرآن خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: با ایجاد خانه های قرآن در روستاها تمامی آموزشهای عمومی و اختصاصی متناسب با معارف قرآنی در این خانه ها به افراد و علاقه مندان آموزش داده می شود.

معصومی با اشاره به اینکه نقش مردم در ایجاد خانه های قرآن و اماکن مذهبی در استان چشمگیر بوده است، یادآور شد: نقش دهیاران در ایجاد خانه های قرآن در روستاها باید چشمگیر باشد.

مدیرکل امور روستایی استانداری مازندران با بیان اینکه سه میلیون تومان برای هر دهیاری جهت احداث خانه های قرآن توسط این اداره کل اعتبار تخصیص یافته است، ادامه داد: تعامل با روحانیون و پیشکسوتان قرآنی توسط دهیاران در روستاها باید ترویج یابد.

مسئول دارالقرآن کریم سازمان تبلیغات اسلامی مازندران نیز در سخنانی عنوان کرد: سهم روستاهای مازندران نسبت به سرانه کشوری جهت بهره مندی از فعالیتهای قرآنی بسیار پایین است.

سعید قربانی افزود: باید اعتبارات مربوط به اجرای طرحهای قرآنی در کشور افزایش یابد تا فرهنگ مفاهیم قرآنی در کشور مسلمان ایران در سطح جهان الگو و نمونه شود.

کد مطلب 696192

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها