روستاهای بالای هزار نفر جمعیت مازندران صاحب خانه قرآن می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، معصوم معصومی، صبح امروز در نشست مشترک بخشداران، دهیاران و بخشداران با مدیران کانونهای قرآنی مازندران اظهار داشت: در آینده نزدیک تمامی روستاهای مازندران دارای خانه قرآن خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: با ایجاد خانه های قرآن در روستاها تمامی آموزشهای عمومی و اختصاصی متناسب با معارف قرآنی در این خانه ها به افراد و علاقه مندان آموزش داده می شود.

معصومی با اشاره به اینکه نقش مردم در ایجاد خانه های قرآن و اماکن مذهبی در استان چشمگیر بوده است، یادآور شد: نقش دهیاران در ایجاد خانه های قرآن در روستاها باید چشمگیر باشد.

مدیرکل امور روستایی استانداری مازندران با بیان اینکه سه میلیون تومان برای هر دهیاری جهت احداث خانه های قرآن توسط این اداره کل اعتبار تخصیص یافته است، ادامه داد: تعامل با روحانیون و پیشکسوتان قرآنی توسط دهیاران در روستاها باید ترویج یابد.

مسئول دارالقرآن کریم سازمان تبلیغات اسلامی مازندران نیز در سخنانی عنوان کرد: سهم روستاهای مازندران نسبت به سرانه کشوری جهت بهره مندی از فعالیتهای قرآنی بسیار پایین است.

سعید قربانی افزود: باید اعتبارات مربوط به اجرای طرحهای قرآنی در کشور افزایش یابد تا فرهنگ مفاهیم قرآنی در کشور مسلمان ایران در سطح جهان الگو و نمونه شود.