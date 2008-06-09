520 مقاله به دبیرخانه کنگره ملی و بین المللی فاطمه شناسی رسید

عذرا عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: آثار رسیده شامل مقالات علمی و آثار هنری و فرهنگی است که از میان این آثار 25 اثر انتخاب و در کنگره ارائه می شود.

وی با اشاره به اینکه حدود 20 اثر و مقاله رسیده از اندیشمندان خارجی پیرامون حضرا زهرا(س) است، بیان داشت: تاکنون کمیته هایی برای هر چه بهتر برگزار کردن این کنگره در سپاه منطقه مرکزی و استانداری استان تشکیل شده است و اقدامات برای برگزاری کنگره در پنجم و ششم تیرماه جاری در دست انجام است.

مسئول بسیج خواهران سپاه منطقه مرکزی در ادامه خاطرنشان کرد: ابعاد ملی و بین المللی این کنگره ما را ملزم به برگزاری هر چه بهتر اولین کنگره فاطمه شناسی استان می کند.

عابدی یادآور شد: تاکنون کمیته های علمی، فرهنگی، روابط عمومی و اطلاع رسانی، پشتیبانی و مدعوین در سپاه و مشابه این کمیته ها در استانداری نشکیل شده است.

وی اظهار داشت: این کنگره با حضور میهمانانی از خارج از کشور و اساتید کشوری و استانی در سالن بین المللی اعظم استانداری استان در اراک برپا می شود.