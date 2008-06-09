پنج هزار هکتار از اراضی نور زیر پوشش بیمه است

حسین خاکپور مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیمه محصولات و اراضی کشاورزی باید به صورت یک فرهنگ عمومی درآید و باید در این زمینه برنامه ریزی شود.

وی اظهار داشت: متاسفانه استقبال کشاورزان برای بیمه محصولات چندان مطلوب نیست در حالی که حوادث غیرمترقبه هر سال رخ می دهد.

وی خاطر نشان کرد: با بیمه محصولات کشاورزی، بخش قابل توجهی از خسارتهای وارده جبران می شود و باید مزایای بیمه به زارعان اطلاع رسانی شود.

به گفته خاکپور مقدم، کشاورزان برای دسترنج محصولات خود ارزش قائل شوند و با بیمه محصولات کشاورزی دولت را یاری دهند.

رئیس جهاد کشاورزی نور ادامه داد: دستگاهها و متولیان بیمه گر با کاهش تعرفه و افزایش حمایت ها به گونه ای عمل کنند که انگیزه برای کشاورزان برای بیمه محصولات کشاورزی افزایش یابد.

وی عنوان کرد: دستگاههای بیمه گر شعبه های خود را در مناطق روستایی افزایش دهند و خسارت ها را به روز و با قیمت واقعی پرداخت کنند.

از مجموع بیش از 23 هزار هکتار اراضی کشاورزی نور، 11 هزار و 400 هکتار آن زراعی است.