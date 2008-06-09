موزه مردم شناسی لرستان غنی ترین موزه کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، دیانوش چراغی صبح امروز در بازدید خبرنگارن از موزه های مردم شناسی و باستان شناسی قلعه فلک الافلاک در قالب سفر رسانه ای، اظهار داشت: این موزه دارای غرفه های مختلف در مورد باورها و اعتقادات، پوشاک زنان و مردان، زیور آلات زنان، وسایل و ابزار کتابت، صحنه هایی از شیوه تولید کشاورزی سنتی و ابزارهای آن، چلنگری یا آهنگری سنتی فضای کارگاههای آن دوران، شبیه سازی صحنه هایی از برپایی مراسم عروسی و عزاداری در لرستان و نمایش سازهای محلی و بازسازی صحنه هایی از نوازندگان لر به همراه آلات موسیقی وجود دارد.

وی تصریح کرد: این موزه شامل مجموعه ای از اشیاء و صحنه های ایجاد شده از زندگی بومی مردم لرستان است که به منظور شناساندن رفتارهای اجتماعی مردم لرستان ایجاد شده و اشیاء موجود در آن از مناطق مختلف استان و بر اساس مطالعات میدانی گردآوری شده است.

این مسئول یادآور شد: سالن عکس های مردم شناسی که شرایط زیست مردم لرستان را در موقعیتهای گوناگون به تصویر کشیده است نیز از دیگر غرفه های موزه مردم شناسی قلعه فلک الافلاک است.

مدیر قلعه فلک الافلاک خرم آباد با اشاره به اینکه این موزه دارای بیش از 13 سالن است، تصریح کرد: در کنار موزه مردم شناسی لرستان، موزه باستانشناسی نیز فعالیت دارد که در آن بیش از 40 شی مکشوفه از غار کلماکره در معرض دید علاقمندان قرار داده شده است .

وی با اشاره به برخی اشیا مفرغی موجود در این موزه افزود: در لرستان بیش از یک هزار قلم شی مفرغی کشف شده است که پیشینه بیشتر آنها مربوط به سه تا چهار هزار سال پیش از میلاد هستند.