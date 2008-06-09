همکاری ژاپن و آمریکا در خلع سلاح هسته ای کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کیودو،"کنیچیرو ساسائه" و "ویلیام برنز" معاونان وزارت امورخارجه ژاپن و آمریکا امروز در جریان دیدار با یکدیگر در چارچوب کمیته مشترک مشورتی، بر همکاری در زمینه برگزاری موفقیت آمیز نشست آتی سران هشت کشور بزرگ صنعتی (G8) ‬در ژاپن تاکید کردند.

منابع وزارت امور خارجه ژاپن گفتند که ساسائه و برنز در این دیدار همچنین با همکاری نزدیک دو کشور درزمینه روند برقراری صلح خاورمیانه موافقت کردند.

ژاپن و آمریکا به عنوان دو کشور هم پیمان و عضو مذاکرات شش جانبه برای حل پرونده هسته ‌ای کره شمالی ،درصدد هستند با فشار به کره شمالی، این کشور را به ارائه گزارش شفافی از تمام برنامه‌ های هسته‌ ای خود ، وادار کنند.

کره شمالی بر اساس توافقنامه شش جانبه متعهد شده بود، در قبال دریافت کمکهای اقتصادی و انرژی، ضمن متوقف کردن فعالیتهای مراکز هسته‌ ای خود، تمام برنامه‌ های هسته ‌ایش را ارائه کند، اما با اتمام مهلت ارائه شده توسط کشورهای عضو مذاکرات شش جانبه در پایان سال ‪۲۰۰۷‬میلادی (‪ ۱۰‬دی ‪ (۸۶‬به این تعهد خود عمل نکرد.

به گزارش مهر، در ماه گذشته میلادی و پس از آنکه کره شمالی مدارکی مشتمل بر 18 هزار صفحه از فعالیتهای هسته ای خود را در اختیار آمریکا قرار داد روند مذاکرات درباره خلع سلاح هسته ای پیونگ یانگ سرعت بیشتری به خود گرفت.

کره شمالی در 13 فوریه 2007 در مذاکرات شش جانبه توافق کرده بود که در برابر دریافت 50 هزار تن نفت فعالیت راکتور هسته ‌ای اصلی خود را تا 14 آوریل همان سال متوقف کند که در آن زمان پیونگ یانگ این اقدام را انجام نداد. براساس این توافق قرار بود اگر کره شمالی فعالیتهای هسته ‌ای خود را به طور کامل متوقف کند 950 هزار تن دیگر نفت دریافت کند.