به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، سازمان تبلیغات اسلامی، صداوسیمای جمهوری اسلامی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، سازمان ملی جوانان، وزارت آموزش و پرورش و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم جمله دستگاههای فرهنگی هستند که در برگزای این مراسم مشارکت خواهند داشت .

به منظور تجلیل از برترینهای تبلیغ، پس از شناسایی و معرفی 1100 مبلغ از سوی ائمه جمعه سراسر کشور و نهادهای فرهنگی و تبلیغی مرتبط با جوانان و انجام داوری، 850 نفر دارای شرایط اولیه شناخت شده و 146 نفر به مرحله دوم داوری راه یافته و در نهایت 45 نفر به عنوان برترینهای تبلیغ برگزیده شدند.



اولین آیین نکوداشت برترین‌های تبلیغ در عرصه منبر و خطابه و رسانه ملی در سال 1384 با معرفی 300 نفر از خطبای سراسر کشور برگزار شد.



