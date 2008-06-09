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۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۱۱

22 و 23 خرداد/

45 مبلغ برتر در عرصه جوانان تجلیل می‌شوند

45 مبلغ برتر در عرصه جوانان تجلیل می‌شوند

طی دومین نکوداشت برترینهای تبلیغ ، 45 نفر از مبلغان برتر سراسر کشور در عرصه جوانان با مشارکت دستگاههای فرهنگی، 22 و 23 خرداد ماه در قم تجلیل می‌شوند .

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، سازمان تبلیغات اسلامی، صداوسیمای جمهوری اسلامی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، سازمان ملی جوانان، وزارت آموزش و پرورش و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم جمله دستگاههای فرهنگی هستند که در برگزای این مراسم مشارکت خواهند داشت .

به منظور تجلیل از برترینهای تبلیغ، پس از شناسایی و معرفی 1100 مبلغ از سوی ائمه جمعه سراسر کشور و نهادهای فرهنگی و تبلیغی مرتبط با جوانان و انجام داوری، 850 نفر دارای شرایط اولیه شناخت شده و 146 نفر به مرحله دوم داوری راه یافته و در نهایت 45 نفر به عنوان برترینهای تبلیغ برگزیده شدند.

اولین آیین نکوداشت برترین‌های تبلیغ در عرصه منبر و خطابه و رسانه ملی در سال 1384 با معرفی 300 نفر از خطبای سراسر کشور برگزار شد.

کد مطلب 696206

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