کار دشواری پیش رو داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن کریمی دارنده هفت مدال جهانی درباره وضعیت اردوهای آماده سازی تیم ملی تیراندازی جانبازان و معلولین کشورمان، خاطرنشان کرد: در اردوهای تیم ملی ابزار مورد نیاز در اردوها در اختیارمان قرار می گیرد و شرایط به گونه ای مهیاست که می توانیم به لحاظ فنی، خود را ارتقا دهیم.

وی درباره تجربه حضورش در مسابقات برون مرزی اظهار داشت: تاکنون در مسابقات بین قاره ای مالزی ، مسابقات آزاد اروپا و رقابت های ایتالیا شرکت کرده و موفق به کسب مدال طلا در این رقابت ها شده ام.

دارنده مدال نقره مسابقات جهانی اسپانیا با اشاره به اینکه اکثر تیم های شرکت کننده در بازی های پارالمپیک پکن قدرتمند هستند متذکر شد: تیم های کره، چین و روسیه از حریفان جدی ما بازی های پارالمپیک پکن به حساب می آیند.

کریمی در پایان یاد آور شد: امیدوارم با برنامه ریزی های مناسب و تمرینات مستمر تا بازی های پارالمپیک 2008 پکن آمادگی خوبی را کسب کنم.