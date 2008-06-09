به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اعلام کرد موضوع مسابقه آزاد و با لحاظ کردن ویژگی مخاطبان کودک و نوجوان است، اما در شرایط کیفی یکسان موضوع‌های مرتبط با مسایل کودک و شهر‌ در اولویت قرار دارد.

براین اساس با توجه به همزمانی سی‌امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، چهار نمایشنامه منتخب هیئت داوران با موضوع انقلاب اسلامی ایران علاوه بر دریافت جوایز ویژه از حمایت‌های معاونت امور هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برای تولید نیز برخوردار خواهند شد.

همچنین چهار نمایشنامه منتخب هیئت داوران با موضوع دفاع مقدس علاوه بر دریافت جایزه از بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس برای تولید حمایت خواهند شد. صبر و پایداری در برابر نابرابری و بیعدالتی، دفاع از میهن و عقیده، دفاع مقدس الگوی غلبه بر دشمن و سهم کودکان در دفاع مقدس از موضوع‌های محوری این بخش است.

چهار نمایشنامه منتخب هیئت داوران با موضوع نماز‌ هم از حمایت‌های ویژه ستاد اقامه نماز سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برخوردار خواهند شد. در هر یک از دو بخش موضوعی آزاد و دفاع مقدس به نفرات اول تا سوم 45، 30 و 15 میلیون ریال جایزه همراه با چاپ متن و ایجاد امکان عمومی نمایش اهدا می‌شود.

از تمام نمایشنامه‌نویسان دعوت می‌شود دو نسخه از آثار خود را به همراه فرم‌های ثبت نام حداکثر تا 30 آبان به نشانی تهران، خیابان شریعتی، خیابان جلفا، کانون نمایش فرهنگسرای هنر ارسال و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های 20-22872818 تماس حاصل کنند.