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۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۱۶

جوکار:

آماده کسب مدال در پارالمپیک هستم

عضو تیم ملی دو و میدانی جانبازان و معلولین گفت: در حال حاضر در اردوی آمادگی حضور دارم تا برای چهارمین بار برای کشورم در مسابقات پارالمپیک افتخار آفرینی کنم.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا جوکار افزود: با توجه به اینکه در سه دوره مسابقات پارالمپیک حضور داشته ام وضعیت اردوهای آمادگی نسبت به گذشته مطلوب تر شده و زمین مناسبی در اختیارمان قرار گرفته است.

دارنده مدال طلای مسابقات جهانی انگلیس درباره مدال های کسب کرده در پارالمپیک های گذشته خاطر نشان کرد: در پارالمپیک آتلانتا و سیدنی در مجموع دو مدال طلا و دو برنز کسب کردم و در پارالمپیک آتن یک مدال برنز در پرتاب نیزه به دست آوردم.

قهرمان پرتاب نیزه کشورمان در پایان اظهار داشت: به علت ادغام کلاسبندی ها در مسابقات پارالمپیک 2008 پکن در دو کلاس F53 وF54 شرکت خواهم کرد.

کد مطلب 696218

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