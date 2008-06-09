آماده کسب مدال در پارالمپیک هستم

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا جوکار افزود: با توجه به اینکه در سه دوره مسابقات پارالمپیک حضور داشته ام وضعیت اردوهای آمادگی نسبت به گذشته مطلوب تر شده و زمین مناسبی در اختیارمان قرار گرفته است.

دارنده مدال طلای مسابقات جهانی انگلیس درباره مدال های کسب کرده در پارالمپیک های گذشته خاطر نشان کرد: در پارالمپیک آتلانتا و سیدنی در مجموع دو مدال طلا و دو برنز کسب کردم و در پارالمپیک آتن یک مدال برنز در پرتاب نیزه به دست آوردم.

قهرمان پرتاب نیزه کشورمان در پایان اظهار داشت: به علت ادغام کلاسبندی ها در مسابقات پارالمپیک 2008 پکن در دو کلاس F53 وF54 شرکت خواهم کرد.