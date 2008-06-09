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۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۵۹

28 خرداد ماه صورت می گیرد /

اعطای جایزه ملی فناوری به برترین نوآوریها در صنعت خودرو

اعطای جایزه ملی فناوری به برترین نوآوریها در صنعت خودرو

چهارمین نشست تبادل فناوری با رویکرد فناوری صنعت خودرو 28 خرداد ماه از سوی پارک فناوری پردیس برگزار می شود که در این نشست برترین نوآوریها در صنعت خودرو معرفی می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس امیر مسعود سلطانی دبیر جشنواره تبادل فناوری با رویکرد فناوری صنعت خودرو امروز در نشستی خبری گفت: چهارمین نشست تبادل فناوری با همکاری دفتر همکاریهای فناوری ریاست حمهوری، وزارت صنایع و معادن، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان گسترش و نوسازی صنایع، سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد- یونیدو، موسسه توسعه فناوری خودرو، دانشگاهها و شرکتها بزرگ خودرو ساز برگزار می شود.

وی افزود: در کنار این نشست، جشنواره ملی فناوری با هدف معرفی آخرین یافته های فناوری در زمینه فناوریهای صنعت خودرو، ایجاد زمینه مناسب برای تجاری سازی فناوری و تعامل با مراکز تحقیقاتی برگزار می شود که طی آن از صاحبان برترین فناوری ها در دو بخش شرکتها و افراد نوآور در قالب جایزه "ملی فناوری" تقدیر می شود. 

سلطانی هدف از این اقدام را ایجاد انگیزه برای محققین و پژوهشگران و پشتیبانی از طرحهای ملی و ترویج فرهنگ تبادل فناوری عنوان کرد.

وی ادامه داد: در این نشست یک روزه ارائه دهندگان فناوری، متقاضیان و سرمایه گذاران فناوری و شرکت کنندگان در سه حوزه توسعه محصولات، توسعه فرایندهای تولید و تکنولوژیهای نوین به بحث و بررسی می پردازند.

همچنین مهندس  سید علی هزاوه دبیر اجرایی جشنواره با اشاره به این مطلب که اولین نشست در سال 84 در حوزه فناوری نانو برگزار شد، اظهار داشت: دومین نشست در حوزه زیست فناوری پزشکی و سومین نشست در سال 86 در حوزه مخابرات برگزار شد که در طی آن ضمن ارائه فناوریهای نوین، برترین نوآوریها مورد تشویق قرار گرفتند.

دبیر اجرایی جشنواره خاطرنشان کرد: در چهارمین نشست که با حضور 700 شرکت قطعه ساز و مسولان کشور برگزار می شود به سه طرح جایزه ملی اعطا خواهد شد.

کد مطلب 696223

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