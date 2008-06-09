ونگر آرسنال را به قصد پاریسن ژرمن ترک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، آرسن ونگر که از سال 1996 به آرسنال پیوسته تا به حال سه بار به همراه این تیم به عنوان قهرمانی رقابت های لیگ برتر دست پیدا کرده و چهار بار این تیم را به عنوان قهرمانی رقابت های جام حذفی انگلستان رسانده است.

رسانه های انگلیسی گزارش داده اند این مربی پس از پایان مدت زمان قراردادش با تیم آرسنال در سال 2011 ، جانشین دوست نزدیک خود "چارلز ویله نو" به عنوان رئیس پاریسن ژرمن خواهد شد.

ونگر در این خصوص گفت: مالک پاریسن ژرمن به نزد من آمد و در خصوص آینده این تیم با هم صحبت کردیم. او "ویله نو" که دوست صمیمی من است را به عنوان رئیس باشگاه انتخاب کرد و چنانچه بتوانم به وی کمک کنم، این کار را انجام خواهم داد، البته من تا سال 2011 با آرسنال قرارداد دارم اما می دانم همکاری ما همیشگی نخواهد بود.

با توجه به اینکه سرآلکس فرگوسن هم پیش از این گفته است سه سال دیگر از منچستریونایتد می رود، فوتبال لیگ برتر در آستانه از دست دادن دو تن از بزرگ ترین مربیان جهان قرار دارد.

لرد سباستین کو، مسئول برگزاری رقابت های المپیک 2012 لندن، از فرگوسن خواسته است هدایت تیم فوتبال بریتانیا را در رقابت های المپیک بر عهده گیرد.