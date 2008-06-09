به گزارش خبرگزاری مهر، پرسش و شبهه در قرآن، محدوده پرسش و شبهه پرسشگران قرآنی، آیات قرآن در باب شبهه افکنی کفار، پرسش و ویژگیهای انسان و قرآن، عقاید مسلمانان، تأثیر طرح پرسشها و شبهات در جهت تضعیف عقاید مسلمانان و بازتاب و تأثیر پرسش و شبهه در جریانات فکری از جمله محورهای این همایش اعلام شده است .

سطوح پرسش و پاسخ قرآنی، بیان شیوه ها و راههای مختلف پاسخ و پرسش شبهات در قرآن و روایات معصومین (ع) و آثار بزرگان دینی، ارتقای عمومی سطح پرسشهای قرآنی در میان عموم مردم، ارائه گزیده ها و نمونه هایی از پرسش و پاسخ در عهد ائمه اطهار (ع) آسیب شناسی مراکز پاسخگویی به سؤالات قرآنی نیز از دیگر محورهای پیش بینی شده برای همایش است .

این همایش آبان ماه امسال برگزار می شود و علاقمندان تا 10 آبان برای ارسال مقالات خود به بلوار کشاورز، کوچه پرتو، شماره 57 فرصت دارند .