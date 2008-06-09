محاکمه طارق عزیز به اتهام سیاسی کردن خطبه های نماز جمعه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بدیع عارف عزت خاطرنشان کرد: نخستین جلسه دادگاه عالی جنایی عراق در این رابطه،21 جولای برگزار خواهد شد.

به گفته وی، علاوه بر عزیز، شماری از مسئولان بلندپایه عراق در دوره صدام نیز در دادگاه حاضر خواهند شد.

لازم به ذکر است طارق عزیز علاوه براین به همراه هفت نفر دیگر به اتهام اعدام بازرگانان عراقی در سال 1992 در دادگاه حاضر می شود.

در صورت اثبات اتهام عزیز در دست داشتن در اعدام 42 بازرگان عراقی، وی به اعدام محکوم خواهد شد.

جلسات این دادگاه از 29 آوریل آغاز و آخرین آن در اول خرداد برگزار شد.

به گزارش مهر، طارق عزیز از آوریل سال 2003 میلادی و بعد از تسلیم کردن خود به نیروهای آمریکایی در بازداشت به سر می برد. وی پیشتر به عنوان شاهد در پرونده کشتار شیعیان روستای الدجیل در دادگاه حاضر شده بود.