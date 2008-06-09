برپایی جشنواره تابستانی کودکان در جشنواره تجسمی دامونفر

به گزارش خبرگزاری مهر، سیف‌الله پویاراد مدیر جشنواره هنرهای تجسمی دامونفر گفت: جشنواره تابستانی کودکان در حاشیه جشنواره اصلی دامونفر عصر هر روز با مدیریت یاسمین سینایی توسط گروه تازه‌تأسیس وی "موزه‌ای در چمدان" برگزار می‌شود و در آن کارگاههایی منحصربفرد تدارک دیده شده که با هدف ارائه آموزش‌های نوین هنری به کودکان اجرا می‌شود.

وی افزود: سینایی چهار ایستگاه نقاشی، کاردستی، عکاسی و بازی و جایزه را در جشنواره برپا خواهد کرد که حداقل سه ایستگاه آن رایگان است. وی که در دوره پیشین نیز در جشنواره دامونفر حضور داشت، با خلق فضایی عاطفی به زبانی مناسب کودکان سعی کرده روندی تازه در آموزش هنرهای تجسمی بنا نهد و این بار با گروه موزه‌ای در چمدان قدم‌هایی بلندتر و جذابتر برمی‌دارد.

جشنواره تابستانی کودکان و نوجوانان شنبه تا پنجشنبه 25 تا 30 خرداد هر روز ساعت 18 در حیاط فرهنگسرای نیاوران دایر خواهد بود. دومین جشنواره هنرهای تجسمی دامونفر در زمینه‌های نقاشی، طراحی، پوستر، تصویرسازی و خط نقاشی 24 تا 31 خرداد همزمان در نگارخانه اصلی فرهنگسرای نیاوران و مجموعه فرهنگی هنری آسمان برگزار می‌شود.

مرکز هنرهای تجسمی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موزه هنرهای معاصر، فرهنگسرای نیاوران، مجموعه فرهنگی هنری صبا، faber-castell آلمان و canson و pebeo فرانسه در برپایی دومین جشنواره هنرهای تجسمی دامونفر همکاری دارند.