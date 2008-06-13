بارداریهای نزدیک به هم برای مادر خطرناک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازگاردین ، نه تنها مادرانی که در سنین پایین اقدام به بارداری می کنند در معرض بروز بسیاری عوارض قرار می گیرند بلکه مادرانی هم که فاصله میان فرزندانشان کمتر از 18 ماه است نیز در خطر قرار دارند.

لازم به ذکر است، این مادران بلافاصله پس از زایمان مشکلی پیدا نمی کنند اما درصد قابل توجهی از آنها در سالهای بعد با انواع عوارض و برخی حتی با مرگ زود هنگام روبه رو می شوند.

به عقیده متخصصان زایمانهایی با فاصله زمانی کم موجب می شود که بدن مادر فرصت کافی برای بازسازی و ذخیره برخی مواد حیاتی را برای تغذیه و حمل فرزند بعدی پیدا نکند.

به همین جهت پس از تولد فرزند بعدی بدن مادر با کمبودهای شدیدی از نظر کلسیم وآهن رو به رو می شود که تاثیر آنرا در استخوان، دندان و ناخن و همچنین کم خونی می بینیم و عوارض شدیدتری نیز در بلند مدت ایجاد می کند.

در عین حال کارشناسان هشدار می دهند که چنین بارداریهایی عموما عوارض خود را از سن 50 تا 53 سالگی مادران نشان می دهند.

به همین دلیل بهتر است مادران گرامی در سن کمتر از 20 سال و بالای 40 سال باردار نشوند و فاصله میان بارداریها یشان نیز کمتر از 2 سال نباشد.