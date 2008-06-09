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۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۰۹

ناصرنصیر با "تق صیر" به اروپا و آمریکا می‌رود

ناصرنصیر با "تق صیر" به اروپا و آمریکا می‌رود

رامین ناصرنصیر از اجرای نمایش "تق صیر" در جشنواره تئاتر برلین و جشنواره تئاتر مشترک اروگوئه و آرژانتین خبر داد.

این بازیگر و کارگردان تئاتر به خبرنگار مهر گفت: نمایش "تق صیر" نوشته فرهاد آئیش است که من آن را به دو زبان انگلیسی و اسپانیایی کار کردم. قرار است شهریورماه امسال به همراه لیلی رشیدی این نمایش را به زبان انگلیسی در جشنواره تئاتر برلین به صحنه ببریم.

ناصرنصیر افزود: با گروهی از فارغ‌التحصیلان زبان اسپانیایی نیز در زمینه تئاتر همکاری می‌کنیم. در این راستا با حضور یکی از این دوستان نمایش "تق صیر" را به زبان اسپانیایی مهرماه در جشنواره تئاتر مشترک اروگوئه و آرژانتین اجرا خواهیم کرد.

وی در پایان درباره فعالیت‌های خود در زمینه ترجمه نمایشنامه گفت: در حال حاضر دو اثر "سمفونی درون یک بطری" و "چهار شمع برای جنازه‌ام" از نمایشنامه‌های مکزیکی را ترجمه کرده‌ام که قرار است در انتشارات نیلا به چاپ برسند.

کد مطلب 696241

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