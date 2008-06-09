شش مدال طلا و نقره حاصل تلاش نمایندگان ایران

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین دوره رقابت های دوومیدانی جام بین المللی کازانف قزاقستان با حضور 9 کشور روسیه، قزاقستان، سریلانکا، تایلند، ازبکستان، تاجیکستان، قزقیزستان، ترکمنستان و ایران طی روزهای هجدهم و نوزدهم خرداد ماه در پیست اختصاصی دوومیدانی آلماتی قزاقستان برگزار شد.

در پایان این مسابقات تیم قزاقستان با ترکیب کامل زنان و مردان موفق شد به عنوان نخست دست یابد. تیم ایران با سه مدال طلا و سه نقره و چند عنوان چهارمی و پنجمی دوم شد و ازبکستان در مکان سوم ایستاد.

در پایان این پیکارها شب گذشته احسان مهاجر شجاعی دارنده سهمیه دوی 800 متر المپیک با نظر مربی اختصاصی اش در دوی 1500 دوید و با رکورد 3 دقیقه و 55 ثانیه و 78 صدم ثانیه به مدال طلا رسید. این دونده کشورمان چهارشنبه شب برای شرکت در رقابت های بین المللی روسیه از آلماتی به مسکو می رود.

در این رقابت ها همچنین مریم طوسی در دوی 400 متر چهارم شد، زهرا نبی زاده در پرش ارتفاع با ثبت رکورد یک متر و 75 سانتی متر به عنوان چهارمی بسنده کرد، فهیمه کلهر در دوی 1500 متر به مقامی بهتر از هفتمی دست نیافت و مهدی علیزاده نیز در پرتاب نیزه با رکورد 66 متر و 39 سانتی متر عنوان چهارم را از آن خود کرد.

در دیگر ماده های برگزار شده در روز شنبه هجدهم خرداد ماه عباس صمیمی در پرتاب دیسک با رکورد 62 متر و 42 سانتی متر رکورد این رقابت ها را که در دست ورزشکاری از چین بود شکست و به مدال طلا رسید. محمد صمیمی در همین رشته با پرتابی به مصاف 60 متر و 93 سانتی متر نشان نقره گرفت. هادی سپهرزاد ورزشکار دهگانه کشورمان نیز بخت خود را در پرتاب دیسک با رکورد 54 متر و48 سانتی متر و قرار گرفتن در سکوی چهارم امتحان کرد.

امیر پیاهو دونده دوی 100 متر کشورمان یکی از مدال آوران ایران در این رقابت ها بود که با رکورد 10 ثانیه و 43 صدم ثانیه ضمن کسب مدال طلا موفق شد عنوان قهرمانی این ماده که در 18 سال گذشته در دست یک دونده قزاقستانی بود از آن خود کند.

لیلا رجبی دونده بلاروسی تابعه ایران نیز در پرتاب وزنه با رکورد 16 متر و 99 سانتی متر به مدال نقره رسید و موفق شد رکورد ایران را ارتقاء بخشد . رجبی تا رکورد ورودی المپیک تنها 21 سانتی متر فاصله دارد. هادی سپهرزاد نیز در دوی 110 متر با مانع با رکورد 15 ثانیه و یک صدم ثانیه به مدال نقره رسید.

تیم ملی کشورمان با ترکیب 10 ورزشکار شامل احسان مهاجرشجاعی، عباس و محمد صمیمی، هادی سپهرزاد، امیر پیاهو، مهدی علیزاده در بخش مردان و لیلا رجبی، مریم طوسی، فهیمه کلهر و زهرا نبی زاده در بخش دختران عازم این رقابتها شده بود که بامداد پنجشنبه 23 خرداد ماه به تهران بازمی گردند.