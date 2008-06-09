مراسم تودیع و معارفه معاون ارتباطات و اطلاع رسانی ریاست جمهوری

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه معاون جدید ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری ظهر امروز با حضور عبد الرضا شیخ السلام رئیس دفتر ریاست جمهوری ، برخی از مسئولان و مشاوران ریاست جمهوری در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

در این مراسم شیخ الاسلامی رئیس دفتر رئیس جمهور به اهتمام ویژه دکتر احمدی نژاد مبنی بر ارتباط وثیق و گسترده با اقشار مختلف مردم بر ضرورت اطلاع رسانی به صورت منظم ، مستمر و هدفمند تاکید کرد.

رئیس دفتر رئیس جمهور در حکمی محمد جعفر محمدزاده را به سمت معاون جدید ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور منصوب کرده است .

محمد زاده پیش از انتصابش در این پست به عنوان مدیر کل روابط عمومی دیوان محاسبات کشور مشغول به فعالیت بوده است.

پیش از این محمد جعفر بهداد مسئولیت معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفترریاست جمهوری را برعهده داشت که چندی پیش با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مدیر عامل خبر گزاری جمهوری اسلامی ایران "ایرنا" منصوب شد.