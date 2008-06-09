  1. سیاست
  2. سایر
۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۰۴

ظهر امروز برگزار شد:

مراسم تودیع و معارفه معاون ارتباطات و اطلاع رسانی ریاست جمهوری

مراسم تودیع و معارفه معاون جدید ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه معاون جدید ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری ظهر امروز با حضور عبد الرضا شیخ السلام رئیس دفتر ریاست جمهوری ، برخی از مسئولان و مشاوران ریاست جمهوری در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

در این مراسم  شیخ الاسلامی رئیس دفتر رئیس جمهور به اهتمام ویژه دکتر احمدی نژاد مبنی بر ارتباط وثیق و گسترده با اقشار مختلف مردم بر ضرورت اطلاع رسانی به صورت منظم ، مستمر و هدفمند تاکید کرد.

رئیس دفتر رئیس جمهور در حکمی محمد جعفر محمدزاده را به سمت معاون جدید ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور منصوب کرده است  .

محمد زاده پیش از انتصابش در این پست به عنوان مدیر کل روابط عمومی دیوان محاسبات کشور مشغول به فعالیت بوده است.

 پیش از این محمد جعفر بهداد مسئولیت معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفترریاست جمهوری را برعهده داشت که چندی پیش با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مدیر عامل خبر گزاری جمهوری اسلامی ایران "ایرنا" منصوب شد. 

کد مطلب 696246

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها