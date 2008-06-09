گازهای گلخانه ای و ضایعات هسته ای خطری جدی برای محیط زیست است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواهری امروز در همایش حقوق محیط زیست و تعالی همه جانبه کشور، با بیان اینکه محیط زیست یکی از اصلی ترین دغدغه های بشری است، افزود: حقوق محیط زیست از مسائل بنیادین است که در حقوق داخلی و بین المللی مورد توجه صاحب نظران و دولتمردان و سازمان های جهانی قرار گرفته است.

وی افزود: اصل موضوع محیط زیست ریشه تاریخی و کهن دارد اما ظهور انقلاب صنعتی و ظهور و بروز آسیب های زیست محیطی در اشکال ملموس و گسترده و همچنین قضایای مختلفی که در قرن بیستم بوجود آمد و خسارات و عوارض ناشی از تخریب محیط زیست را به شکل عینی تر برای جامعه بشری نشان داد، جوامع را برای غلبه بر خطرات ناشی از محیط زیست مصمم تر کرد.

معاون آموزش قوه قضائیه گفت: قلمرو محیط زیست بسیار گسترده و وسیع است و فقط مختص به یک عصر نیست بلکه همه اعصار را شامل می شود و ناظر بر همه موجودات است ، اگر به محیط زیست به عنوان میراث مشترک بشریت نگریسته شود سخنی گزاف نیست.

جواهری گفت: همانگونه که قلمرو محیط زیست گسترده است خطرات ناشی از آن نیز دامنه بسیار وسیعی دارد که همه زندگی انسان و نسل های بعدی را در بر می گیرد.

وی گفت: آلودگی آب، خاک، هوا، بالا آمدن سطح آب دریاها و منقرض شدن گونه های نادر گیاهی و جانوری، آلودگی های صوتی، گازهای گلخانه ای و ضایعات هسته ای همه به عنوان یک خطر جدی و یک هشدار قابل توجه برای محیط زیست مطرح است.

معاون آموزش قوه قضائیه معتقد است که فعل و انفعالات جاهلانه بشری است که باعث بروز فجایع زیست محیطی شده است، دنیا با ملاحظه این فجایع در چند دهه اخیر اهمیت خاصی برای مسائل زیست محیطی قائل شده است.

وی گفت: شاید بیش از 60 کشور در قانون اساسی خود به مسائل محیط زیست توجه کرده اند و بالغ بر هزار قرارداد دو جانبه و 350 قرار داد چند جانبه در جهت حفظ و صیانت از محیط زیست منعقد کرده اند و در کشور ما نیز باید گفت ظرفیت قانونی مطلوبی وجود دارد به گونه ای که در اصل 45 و 50 قانون اساسی و همچنین در قوانین مختلف و آئین نامه ها به مسائل زیست محیطی توجه شده است.

جواهری تاکید کرد: ضمانت های اجرایی مدنی را باید در کنار ضمانت اجرایی کیفری مد نظر قرار دهیم لذا هم به ضمانت اجرایی کیفری و هم حقوقی و مدنی باید توجه کنیم.

معاون آموزش قوه قضائیه گفت: امروز با واقعیتی مواجه هستیم و آن هم تعارض توسعه و حفاظت از محیط زیست است، حفظ محیط زیست مصداق توسعه پایدار است و توسعه پایدار زمینه ساز حفاظت محیط زیست است.

وی تاکید کرد: باید درک مشترک در کلیه مراجع و مبانی تصمیم گیر نسبت به اهمیت و حساسیت مسائل محیط زیست را بوجود آوریم.

جواهری به جرایم زیست محیطی اشاره کرد و گفت: جرائم محیط زیست قابل گذشت اعلام شده در حالیکه مصداق فساد فی الارض است و از سوی دیگر در قوانین فعلی نیز برخی قوانین جنبه بازدارندگی خود را از دست داده است.

معاون آموزش قوه قضائیه بر عدم استفاده از قوانین مصوب به عنوان اهرم فشار بر مردم اشاره کرد و گفت: رعایت مصالح کشور را باید مد نظر داشته باشیم اما در اجرا به جای اینکه قانون را در جهت روح قانون به کار گیریم وسیله ای برای موضوعاتی حاشیه ای قرار می دهیم.

وی همچنین برایجاد سازوکاری برای نظارت بر آگهی های فروش اراضی و ساخت مجتمع های تفریحی، آسیب شناسی و ریشه یابی مسائل و مشکلات از طریق پرونده های تشکیل شده، توجه جدی بر پیشگیری بر امر وقوع جرایم زیست محیطی، تبدیل مسائل زیست محیطی به یک باور اخلاقی و حقوقی از طریق آموزش و فرهنگ سازی، آموزش ضابطین، تشکیل بانک اطلاعات و رویه های قضایی و فعال کردن کمیسیون ماده 56 تاکید کرد.