به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نمایشگاه کبک اشیا باستانی را از هشت دپارتمان مختلف موزه لوور به نمایش گذاشته است.

موزه لوور 270 قطعه برای نمایش به کبک قرض داده است.

ین نمایشگاه از امروز دوشنبه 20 خرداد آغاز شده و تا روز 5 آبان ماه با موضوعاتی چون عشق و مرگ، سرگرمی و تفریح، آموزش و کار ادامه خواهد داشت.

این اشیاء در موزه کبک به نحوی ارائه شده اند تا بر ارزشهای مشترک میان اسلام و اروپا تأکید شود و بازدید کنندگان به پیوند میان تمدنها پی ببرد.

موره لوور اغلب اشیاء خود را به سایر موزه ها قرض می دهد اما این نخستین باری است که تمام هشت دپاتمان این موزه در یک موزه جمع شده اند.

در این نمایشگاه ظروف سفالین 5 هزار و 300 ساله ایرانی ، سرامیکهایی از امپراطوری عثمانی و پرده دیوار کوب متعلق به قرون وسطی فرانسه به نمایش گذاشته شده است.