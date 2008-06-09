طرح سرشماری عشایر تیر ماه سال جاری برگزار می شود

علیرضا زراعتی در گفتگو با مهر اظهارداشت: سومین سرشماری اجتماعی اقتصادی عشایر کوچنده دوم تا 22تیر ماه سال جاری در 17 استان کشور که محل استقرار ایلات و طوایف عمده کشور هستند به اجرا گذاشته می شود.

وی تصریح کرد: عشایر نقش بسزایی در تولیدات دامی کشور ایفا می کنند و در حال حاضر یک چهارم دام کشور از طریق این قشر تولید می شود و این سرشماری زمینه برنامه ریزی در جهت توسعه و بهبود تولیدات دامی عشایر را فراهم می کند.

وی گفت: برنامه ریزی های آتی بر اساس نتایج این سرشماری راه های کسب درآمد از قبیل زراعت، باغداری پرورش زنبور عسل، تولید صنایع دستی، تعادل دام و ظرفیت مراتع و دیگر عوامل را مد نظر قرار می دهد و شناسایی ظرفیت های عشایر کوچنده در این موارد از طریق سرشماری می تواند برای مسئولان و برنامه ریزان راه گشا باشد.

زراعتی گفت: سئوالات پرسش نامه ها در قالب سه فرم با موضوع مشخصات خانوار، زبان و گویش محلی، انواع فعالیتهای اقتصادی، وضعیت تحصیلی، مدت اقامت در ییلاق و قشلاق، امکانات رفاهی خانوار با توجه به مذاکرات با سازمانهای ذیربط طراحی شده است.

وی یادآور شد: اجرای سومین سرشماری عشایر کوچنده می تواند نیازهای آماری سازمان امور عشایری، سازمان بازرگانی، آموزش و پرورش، ثبت و احوال، سازمان جهاد کشاورزی یا اداره کل منابع طبیعی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را برآورده می کند.

زراعتی از عشایر استان کرمان خواست اطلاعات صحیح و دقیق را به آمارگیران ارائه کنند زیرا پاسخگویی دقیق و کامل به سئوالات زمینه های لازم را برای برنامه ریزان و مسئولان و ساماندهی زندگی عشایر کوچنده فراهم می کند.