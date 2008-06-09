آمریکا 7 مسئول بلندپایه حزب منحله بعث را به دولت عراق تحویل داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"بدیع عارف" وکیل "طارق عزیز" و چند تن دیگر از مسئولان عراقی اعلام کرد: نظامیان آمریکایی 7 نفر از مسئولان بلندپایه سابق عراق را که در زندان کروبر در نزدیکی فرودگاه بغداد به سر می بردند، به مقامهای عراقی تحویل دادند.

وی درادامه افزود: این مسئولان بلندپایه سابق عراقی که تقریبا یک ماه ونیم پیش از زندان آمریکا برای محاکمه درباره بررسی پرونده انقلاب شیعیان خارج شدند و هنوز به زندان بازگردانده نشدند، مطابق معمول همچنان در یکی از سالنهای دادگاه در بازداشت هستند.

"صابر الدوری" رئیس سابق دستگاه اطلاعات و امنیت عراق،"ایاد طاها الدوری" مدیر سابق دستگاه جاسوسی،"سعدی طعمه عباس" وزیر دفاع سابق،"عبد حمود" از همراهان صدام و "عبدالغنی عبدالغفور" از اعضای حزب منحله بعث،"لطیف حمود" از رهبران گارد ریاست جمهوری سابق عراق و قیس الاعظمی از فرماندهان سابق ارتش عراق، هفت مقام سابق این کشور به شمار می روند که نظامیان آمریکایی آنان را به مقامهای عراقی تحویل دادند.

وی درادامه خاطرنشان کرد: آمریکایی ها دیگر بازداشت شدگان از جمله طارق عزیز را در مراحل آتی به طرف عراقی تحویل خواهند داد.