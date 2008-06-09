6600 وسیله توزین در کشور مردود اعلام شد

عباس اخوان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این طرح از سال گذشته در سراسر کشور آغاز شده است و تاکنون 77 هزار و 56 وسیله تحت آزمون قرار گرفته است که از این تعداد حدود پنج هزار و 500 وسیله مربوط به وسایل سنجش سنگین (باسکول ثابت همکف) و 71 هزار و 551 وسیله مربوزپط به وسایل توزین سبک بوده است.

وی افزود: در آزمون دوره ای وسایل توزین و سنجش تعداد 70 هزار و 441 وسیله مورد قبول واقع شده است و از این تعداد چهار هزار و 750 وسیله مربوط به وسایل سنجش سنگین و 65 هزار و 691 وسیله مربوط به وسایل سنجش سبک بوده است.

اخوان خاطرنشان کرد: از این تعداد شش هزار و 615 وسیله توزین و سنجش مردود شده است که 755 مورد آن مربوط به وسایل سنگین و پنج هزار و 860 مورد مربوط به وسایل سبک بوده است.

این مسئول یادآور شد: همچنین طی سال گذشته تعداد دو هزار و 824 وزنه توزین در استانها مورد آزمون قرار گرفته است که از این تعدا دو هزار و 718 وزنه مورد قبول و 106 وزنه مردود شده است.