هولیه از روش دفاعی یونان دفاع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آی اچ تی، ژرار هولیه گفت: فکر نمی کنم کمیته فنی یوفا انتقادی نسبت به نحوه عملکرد تیم فوتبال یونان در رقابت های یورو 2004 داشته باشد. اتفاقا ما از کارکرد این شیوه و اینکه چطور می توان با آن به نتیجه رسید، در شگفت هم شدیم.

وی افزود: چنانچه شما تیمی خوب به لحاظ ذهنی و بدنی داشته باشید، به موفقیت می رسید. فکر می کنم تازگی و آمادگی جسمانی بازیکنان نقش مهمی در این گونه تورنمنت ها ایفا کند و این تیم ها با چاشنی بخت و اقبال، به عنوان قهرمانی دست پیدا می کنند.

هولیه در پایان گفت: تیم اوسر هم با این شیوه در سال 1996 به عنوان قهرمانی رقابت های لیگ و جام حذفی فرانسه دست پیدا کرد. این تیم با اتکا به شیوه یارگیری نفر به نفر به این موفقیت دست پیدا کرد.

یونان در گروه D رقابت های یورو 2008 با تیم های روسیه ، اسپانیا و سوئد همگروه است. این تیم روز سه شنبه در نخستین دیدار خود به مصاف سوئد می رود.