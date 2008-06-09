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۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۱۱

تب فوتبال در قاره سبز/

هولیه از روش دفاعی یونان دفاع کرد

هولیه از روش دفاعی یونان دفاع کرد

عضو کمیته فنی یوفا از شیوه دفاعی فوتبال یونان که منجر به قهرمانی این تیم در دوره گذشته جام ملت های اروپا شد، دفاع کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آی اچ تی، ژرار هولیه گفت: فکر نمی کنم کمیته فنی یوفا انتقادی نسبت به نحوه عملکرد تیم فوتبال یونان در رقابت های یورو 2004 داشته باشد. اتفاقا ما از کارکرد این شیوه و اینکه چطور می توان با آن به نتیجه رسید، در شگفت هم شدیم.

وی افزود: چنانچه شما تیمی خوب به لحاظ ذهنی و بدنی داشته باشید، به موفقیت می رسید. فکر می کنم تازگی و آمادگی جسمانی بازیکنان نقش مهمی در این گونه تورنمنت ها ایفا کند و این تیم ها با چاشنی بخت و اقبال، به عنوان قهرمانی دست پیدا می کنند.

هولیه در پایان گفت: تیم اوسر هم با این شیوه در سال 1996 به عنوان قهرمانی رقابت های لیگ و جام حذفی فرانسه دست پیدا کرد. این تیم با اتکا به شیوه یارگیری نفر به نفر به این موفقیت دست پیدا کرد.

یونان در گروه D رقابت های یورو 2008 با تیم های روسیه ، اسپانیا و سوئد همگروه است. این تیم روز سه شنبه در نخستین دیدار خود به مصاف سوئد می رود.

کد مطلب 696262

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