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۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۱۶

"دستان" آخرین کنسرت تابستانی را برگزار می کند

"دستان" آخرین کنسرت تابستانی را برگزار می کند

کنسرت گروه موسیقی "دستان" با آهنگسازی سعید فرجپوری و حمید متبسم و آواز همایون شجریان از 1 تا 4 شهریورماه در تالار بزرگ کشور برگزار می شود.

نماینده گروه موسیقی "دستان" در ایران با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهرگفت : کنسرت گروه موسیقی دستان در دو بخش برگزار می شود؛ قسمت اول این کنسرت با آهنگسازی حمید متبسم در آواز دشتی است ؛ تصنیف "عاشقانه" با شعری از حمید متبسم ،ساز و آواز "بوی عشق" بداهه خوانی اشعار سعدی ،تصنیف "قیژک کولی" با شعری از محمدرضا شفیعی کدکنی، ساز و آواز "کمند زلف" بداهه خوانی کلام حافظ و تصنیف "زهی عشق" با شعری از مولانا از جمله قطعات بخش اول کنسرت گروه موسیقی "دستان" است.

سعید فرجپوری در ادامه افزود : مجموع قطعات قسمت دوم از ساخته های خودم در آوازاصفهان است و قرار است در این بخش قطعات "اشتیاق"(بی کلام)، تصنیف "چین زلف"با شعرعطار نیشابوری، تصنیف "اسرار عشق" با شعری از حافظ ،ساز و آواز "دلشده" بداهه خوانی اشعار عراقی و تصنیف "وطن" با شعر سیاوش کسرایی اجرا شود ؛ همچنین قطعاتی چون ساز و آواز "خورشید آرزو" و "عشق پاک"با استفاده از اشعار فریدون مشیری وبا آهنگسازی همایون شجریان در بخش ویژه این کنسرت اجرا می شود.

این نوازنده کمانچه و عضو گروه موسیقی "آوا" درخصوص کم و کیف برگزاری تور کنسرت گروه "آوا" در آمریکا و کانادا گفت : کنسرت گروه موسیقی " آوا" با آواز محمدرضا شجریان،"تار" نوازی مجید درخشانی ،"عود" حسین بهروزی نیا، تنبک و آواز همایون شجریان و دف حسین رضایی نیا در 2 شهر کانادا و 12 شهر آمریکا برگزار شد که با استقبال خوبی به ویژه در شهرهای آمریکا مواجه شد.

وی افزود : قطعات این کنسرت در دو بخش ماهور ، شور و افشاری بود که در بخش اول آثاری از محمدرضا شجریان و مجید درخشانی و در بخش دوم قطعاتی از آلبوم "غوغای عشق بازان" که مجموع ساخته های خودم است و همچنین ساخته هایی از استاد شجریان اجرا شد.

لازم به ذکر است موسسه فرهنگی "دل آواز" مجری برگزاری کنسرت گروه موسیقی "دستان" در شهریور ماه است.

کد مطلب 696263

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