تظاهرات اعتراض آمیز علیه مشرف در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این تظاهرات که در آن علاوه بر قضات مخالف پرویز مشرف، اعضای حزب مسلم لیگ شاخه نواز، اعضای حزب جماعت اسلامی و همچنین اعضای حزب "امران خان" قهرمان سابق کریکت پاکستان که هم اکنون به سیاست روی آورده، در آن حضور دارند از مقابل آرامگاه "محمد علی جناح" آغاز شد.

بر اساس این گزارش، تظاهرکنندگان قرار است چنین تظاهراتی را در شهرهای دیگر نیز برگزار کنند.

گفته می شود هدف اصلی از برگزاری این تظاهرات، وارد کردن فشار بر پرویز مشرف برای کنار رفتن از پست ریاست جمهوری است.

به گفته شاهدان، تظاهرات امروز با حضور بیش از چهار هزار نفر و به آرامی برگزار شد.

این در حالی است که مشرف عصر روز گذشته با رد اتهامات مربوط به دسیسه چینی علیه احزاب حاکم اعلام کرد که با وجود فشارها همچنان در پست خود باقی می ماند.