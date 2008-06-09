  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۱۵

مشترکان مازندرانی 10 درصد برق مصرفی خود را کاهش دادند

مشترکان مازندران طی روزهای اخیر با بکارگیری روش های صرفه جویی در مصرف برق موفق شدند مصرف برق خود را نسبت به خرداد ماه سال گذشته 10 درصد کاهش دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، شرکت توانیر طی اطلاعیه ای ضمن قدردانی از هموطنان مازندران  که با درک شرایط موجود و احساس مسئولیت ، میزان برق مصرفی را تا حد قابل توجهی کاهش داده اند ، اظهار امیدواری کرد هموطنان سایر استانهای کشور نیز با استفاده از روشهای بهینه سازی مصرف که از طریق رسانه های گروهی اعلام می شود نسبت به کاهش مصرف برق اقدام نمایند.

این اطلاعیه می افزاید:  به دلیل پدیده خشکسالی و کمبود آب پشت سدها، تولید برق در نیروگاههای برق آبی به یک چهارم کاهش یافته و این امر محدودیت هایی را برای تامین برق مطمئن و مورد نیاز فراهم آورده است.

در این اطلاعیه تاکید شده است: مردم استانهایی که همراهی بیشتری در جهت صرفه جویی در مصرف برق داشته باشند از جمله هموطنان مازندرانی از برق مطمئن تری بهره مند خواهند شد.

کد مطلب 696269

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها