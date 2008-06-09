مشترکان مازندرانی 10 درصد برق مصرفی خود را کاهش دادند

به گزارش خبرگزاری مهر ، شرکت توانیر طی اطلاعیه ای ضمن قدردانی از هموطنان مازندران که با درک شرایط موجود و احساس مسئولیت ، میزان برق مصرفی را تا حد قابل توجهی کاهش داده اند ، اظهار امیدواری کرد هموطنان سایر استانهای کشور نیز با استفاده از روشهای بهینه سازی مصرف که از طریق رسانه های گروهی اعلام می شود نسبت به کاهش مصرف برق اقدام نمایند.

این اطلاعیه می افزاید: به دلیل پدیده خشکسالی و کمبود آب پشت سدها، تولید برق در نیروگاههای برق آبی به یک چهارم کاهش یافته و این امر محدودیت هایی را برای تامین برق مطمئن و مورد نیاز فراهم آورده است.

در این اطلاعیه تاکید شده است: مردم استانهایی که همراهی بیشتری در جهت صرفه جویی در مصرف برق داشته باشند از جمله هموطنان مازندرانی از برق مطمئن تری بهره مند خواهند شد.