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۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۲۱

مدرسه تابستانی نظریه هندسه ناجابجایی آغاز به کار کرد

مدرسه تابستانی نظریه هندسه ناجابجایی آغاز به کار کرد

مدرسه تابستانی نظریه هندسه ناجابجایی با حضور 8 نفر از محققان برجسته از کشورهای کانادا، آلمان، روسیه، ایتالیا، هند و 60 تن از پژوهشگران دانشگاهای کشور در دانشگاه صنعتی اصفهان آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مدرسه با همکاری قطب علمی جبر و کاربردهای دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان و مؤسسه بین المللی فیزیک نظری برگزار شد.

این مدرسه تابستانی در قالب یک کارگاه سه روزه و سمینار دو روزه به مدت 5 روز تا بیست و سوم خرداد ماه ادامه خواهد داشت، هندسه ناجابجایی شاخه ‌ای از علم ریاضیات است که اخیراً رشد بسیار سریعی در جهان کرده و کاربردهای فراوانی در دیگر بخشهای ریاضیات و به خصوص علم فیزیک دارد.

محققین بسیاری از سراسر دنیا در این مدرسه شرکت کرده ‌اند. این مدرسه و آموزشهایی که در این چند روز ارائه می دهد برای پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشور کاربردهای بسیاری دارد.

کد مطلب 696274

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