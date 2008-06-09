مدرسه تابستانی نظریه هندسه ناجابجایی آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مدرسه با همکاری قطب علمی جبر و کاربردهای دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان و مؤسسه بین المللی فیزیک نظری برگزار شد.

این مدرسه تابستانی در قالب یک کارگاه سه روزه و سمینار دو روزه به مدت 5 روز تا بیست و سوم خرداد ماه ادامه خواهد داشت، هندسه ناجابجایی شاخه ‌ای از علم ریاضیات است که اخیراً رشد بسیار سریعی در جهان کرده و کاربردهای فراوانی در دیگر بخشهای ریاضیات و به خصوص علم فیزیک دارد.

محققین بسیاری از سراسر دنیا در این مدرسه شرکت کرده ‌اند. این مدرسه و آموزشهایی که در این چند روز ارائه می دهد برای پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشور کاربردهای بسیاری دارد.