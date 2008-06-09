  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۵۰

فیلم کوتاه "بخوان" در مشهد کلید خورد

مشهد - خبرگزاری مهر: فیلم کوتاه "بخوان "به کارگردانی و نویسندگی خلیل برزگر در مشهد کلید خورد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، این فیلم به تهیه کنندگی حوزه هنری سازمان تبلیغات  اسلامی استان تهران و مجری طرح شرکت سینمایی آبا فیلم توس در مشهد از امروز آغاز به کار کرد.

داستان این فیلم در خصوص پسر جوان مسیحی است که رشته تئاتر می خواند، وی از کودکی فلج بوده و شفای خود را از حضرت ابوالفضل (ع) گرفته است.

او که پدر و مادرش را در زلزله از دست داده است تحت تاثیر نمایشی که در خصوص بعثت حضرت محمد (ص)  است قرار گرفته و به دین مبین اسلام روی می آورد.

مهدی رضازاده کارگردان سینمای حرفه ای کشورمان ناظر و مشاور این پروژه است.

همچنین نمایشگاه عکس آبی بیکران در نگار خانه" آگاه فیلم "برپا خواهد شد.

در این نمایشگاه که با هدف آشنایی، شناخت و درک طبیعت برگزار می شود عکسهایی از طبیعت به نمایش گذاشته می شود.

این نمایشگاه که منتخب 10 اثر از مجموعه عکس های گروهی است از بیست و دوم خردادماه سال جاری به مدت 15 روز در نگارخانه آگاه فیلم www.agahfilm.ir  به نمایش گذاشته خواهد شد.

کد مطلب 696276

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها