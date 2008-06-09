  1. هنر
  2. سایر
۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۲۰

بهمن فرزانه با دو کتاب دیگر از دلدا می‌آید

بهمن فرزانه با دو کتاب دیگر از دلدا می‌آید

نشر ثالث کتابهای "کبوترها و بازها" و "در لبه پرتگاه" نوشته گراتزیا دلدا را منتشر می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، آثار این نویسنده سرشناس ایتالیایی را بهمن فرزانه - مترجم ایرانی مقیم ایتالیا - ترجمه کرده است.

فرزانه در سال‌های اخیر فعالیت چشمگیری در زمینه ترجمه آثار ایتالیایی به فارسی داشته و پس ترجمه تمام آثار "آلبا دسس‌پدس" حالا در صدد ترجمه آثار "دلدا" به فارسی است.

دلدا یکی از بزرگترین رمان‌نویسان اروپایی است که شهرتی جهانی دارد. او سال 1871 به دنیا آمد و در سال 1936 درگذشت. دلدا در سال 1926 جایزه نوبل ادبی را از آن خود کرد. 

بهمن فرزانه پیشتر داستانهای "خاکستر، "رقص گردن بند"، "پس از طلاق"، "راه خطا"، "حریق در باغ زیتون"، "راز مرد گوشه گیر" و "چشمهای سیمونه" را از این نویسنده به فارسی برگردانده است.

کد مطلب 696281

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها