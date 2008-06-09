به گزارش خبرنگار مهر، آثار این نویسنده سرشناس ایتالیایی را بهمن فرزانه - مترجم ایرانی مقیم ایتالیا - ترجمه کرده است.

فرزانه در سال‌های اخیر فعالیت چشمگیری در زمینه ترجمه آثار ایتالیایی به فارسی داشته و پس ترجمه تمام آثار "آلبا دسس‌پدس" حالا در صدد ترجمه آثار "دلدا" به فارسی است.

دلدا یکی از بزرگترین رمان‌نویسان اروپایی است که شهرتی جهانی دارد. او سال 1871 به دنیا آمد و در سال 1936 درگذشت. دلدا در سال 1926 جایزه نوبل ادبی را از آن خود کرد.

بهمن فرزانه پیشتر داستانهای "خاکستر، "رقص گردن بند"، "پس از طلاق"، "راه خطا"، "حریق در باغ زیتون"، "راز مرد گوشه گیر" و "چشمهای سیمونه" را از این نویسنده به فارسی برگردانده است.