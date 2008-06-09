دوران تجربه اندوزی مس تمام شده است/ فوتبال به دلیل نتیجه گرایی از سازندگی فاصله گرفت

مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صنعت مس کرمان از امکانات خوبی بهره می برد و از وجود تماشاچیان و حمایت مسئولان استانی نیز برخوردار است.

وی عنوان کرد: متاسفانه فوتبال به دلیل نتیجه گرا شدن از سازندگی فاصله گرفته و سطح تحمل مدیران و هواداران کاهش یافته است.

مظلومی یادآور شد: مربیان برای به نتیجه رسیدن فعالیتهای خود در تیمها احتیاج به فرصت دارند که در بسیاری از موارد این فرصت به مربیان داده نمی شود.

سرمربی صنعت مس کرمان یادآور شد: یکی از اقدامات برای آینده سازی فوتبال استان کرمان استفاده از بازیکنان بومی و توجه به فوتبال پایه صنعت مس کرمان است.

وی ادامه داد: لیست بازیکنان مورد نیاز در صنعت مس کرمان به مدیران باشگاه داده شده است و با جذب این بازیکنان تمرینات خود را شروع خواهیم کرد.