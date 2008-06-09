مراسم یادبود مرحوم حاج غلامحسین متوسلیان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حاج غلامحسین متوسلیان که 26 سال در غم فراق حاج احمد متوسلیان فرمانده شجاع و بنیانگذار لشکر 27 محمد رسول الله (ص) رنج کشید و صبوری کرد و سرانجام پنج شنبه هفته گذشته همزمان با ایام فاطمیه و سالروز ارتحال امام خمینی (ره) بر اثر عارضه قلبی به دیار باقی شتافت.

حاج احمد متوسلیان از فرماندهان شجاع دفاع مقدس و موسس لشکر 27 محمد رسول الله در روز 14 تیر ماه سال 1361 هنگام عزیمت به پایتخت لبنان به همراه سه تن دیگر از همراهانش در جاده طرابلس به بیروت توسط مزدوران رژیم غاصب صهیونیستی به اسارت در آمد در حالی که به عنوان دیپلمات از مصونیت سیاسی برخوردار بود.

مرحوم غلامحسین متوسلیان بسیجی صبور و عاشق ولایت عمری را در انتظار بازگشت فرزند برومندش سردار رشید اسلام حاج احمد متوسلیان گذراند در نهایت در نیمه خرداد ماه روح بلندش دعوت حق را لبیک گفت و پس از تشییع جنازه ای با شکوه در صحن حرم مطهر حضرت معصومه (س) در شهر مقدس قم به خاک سپرده شد.

سپاه پاسداران با صدور اطلاعیه ای ضمن تسلیت درگذشت پدر سردار رشید اسلام و آرزوی علو درجات برای وی از عموم مردم شهید پرور و قدردان تهران وهمرزمان حاج احمد متوسلیان خواست در مراسم ترحیم و یادبودی که به همت لشگر 27محمد رسول الله روز سه شنبه از ساعت 18 تا 30/19 در مسجد شهدا واقع در اتوبان شهید محلاتی (آهنگ سابق) با سخنرانی حجت الاسلام کاظم صدیقی و مرثیه سرایی مداحان اهل بیت (ع) برگزار می شود حضور یافته و برای آزادی سردار رشید اسلام حاج احمد متوسلیان و سه دیپلمات همراهش از بند اسارت و بازگشت به میهن اسلامی دعا کنند.