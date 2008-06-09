کمبود پودر شوینده در بازار رفع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا زیتون نژاد موسویان عضو اصلی شورای تولیدکنندگان پودر شوینده، با اعلام این خبر، از حذف یارانه های پودر شوینده به عنوان عاملی برای تعالی این صنعت یاد کرد.

وی با ارایه آمار تولید و توزیع 18 روز نخست خردادماه امسال، اظهار داشت: روزانه یک هزار تن پودر از سوی 14 کارخانه تولیدی این فرآورده روانه بازار شده است و طی دو ماه خرداد و تیرماه نیز 60 هزار تن پودر تولید و عرضه خواهد شدکه نسبت به مدت مشابه سال قبل افزون بر 20 درصد افزایش دارد.

زیتون نژاد تصریح کرد: به دلایل مختلف سال هاست که صنعت شوینده خواهان حذف یارانه های این کالای بهداشتی بوده و همواره بر آن تاکید داشته است.

مدیرعامل بزرگترین واحد تولیدکننده و صادرکننده انواع پودر شوینده کشور، افزود: نه تنها بر اساس اصول اقتصادی، وضع یارانه ها منجر به توسعه و تعالی صنعت در هیچ نقطه ای از جهان نشده است بلکه برخی از یارانه ها برای مردم اجتماع نیز منافع لازم را در پی ندارد و فقط دستاورد آنها ایجاد محدودیت ها و ضررهای فراوان به صنعت بوده است.

مدیرعامل بزرگترین واحد تولیدکننده پودر شوینده کشور ادامه داد: پودر شوینده نیز یکی از همین کالاها بود که اختصاص یارانه به آن ضرورتی نداشت و فقط محدودیت های صنعت را به دنبال داشته است که در دراز مدت هم جامعه متضرر می شد و هم صنعت از هم می پاشید.

وی بیان کرد: از سالها قبل و در دولت های مختلف، تولیدکنندگان این کالا خواهان حذف یارانه های اختصاص یافته به آن شده بودند که این معضل با شجاعت و تدبیر دولت نهم سرانجام به روش منطقی حاصل شد.

وی سپس به تشریح معایب تولید یارانه ای پودر شوینده و لزوم آزادسازی آن پرداخت و گفت: سرانه مصرف پودر شوینده در کشور بین 5/5 تا شش کیلوگرم است که پیش از این حدود 65 درصد مبلغ آن را دولت در قالب یارانه و الباقی آن را (35درصد) مصرف کنندگان هنگام خرید پرداخت می کردند.

زیتون نژاد اضافه کرد: چنانچه سرانه مصرف حتی تا شش کیلوگرم محاسبه و یارانه اختصاصی به آن تا 65 درصد لحاظ شود، حذف یارانه ها رقم بسیار ناچیزی را به اقتصاد خانواده های ایرانی اختصاص خواهد داد.

وی ادامه داد: در مقابل این مقدار هزینه سربار به سبد خانوار از محل حذف یارانه های پودر شوینده، منافع بسیار بزرگتری عاید اقتصاد ملی خواهد شد که در بیشتر آنها حقوق مصرف کنندگان نیز لحاظ شده است.

وی متذکر شد: تا قبل از حذف یارانه ها یکی از مشکلات صنعت، قاچاق انواع پودرهای یارانه ای به صورت غیر قانونی از کشور بود، چرا که پودر یارانه ای ایران نسبت به قیمت های متعارف جهانی خصوصا منطقه ای آن بسیار کمتر و انگیزه و جاذبه قاچاق آن به کشورهای همسایه بالا بود بطوریکه سالانه میلیون ها دلار از بودجه بیت المال که در قالب یارانه به پودر شوینده اختصاص می یافت به کشورهای دیگر انتقال می یافت.

وی معضل دیگر یارانه ها برای صنعت و جامعه را محدودیت های کیفی تولید دانست که به دلیل سیستم ثابت نرخ گذاری، واحدهای تولیدکننده این کالا کمتر تمایل به نوآوری، ارتقاء کیفیت و تامین سلایق مشتریان خود داشتند.

زیتون نژاد افزود: شاید مهمترین مشکل اختصاص یارانه به پودر شوینده بحث کنترل بازار به خصوص در ایام اوج مصرف بود که شاهد بودیم همه ساله و در ماه های پایانی سال، احتکار این کالا و ایجاد بازار سیاه برای آن موجب می شد که نه تنها یارانه های اختصاص یافته به این کالا به دست مصرف کننده نهایی نرسد بلکه با کمبود آن مواجه شویم و قیمت هایی به مراتب بالاتر از قیمت واقعی این فرآورده بهداشتی پرداخت شود.

وی دیگر معضل اختصاص یارانه به پودر شوینده را ایجاد محدودیت های شدید مالی و توسعه ای برای واحدهای صنعتی و از بین رفتن فضای رقابتی بین آنها دانست و گفت: فرآیند محاسبه یارانه ها و اختصاص آنها فرآیندی دست و پا گیر برای صنعت بود که در عمل موجب افول توسعه این صنایع و خطر ورشکستگی آنها شده بود، چرا که در نظام یارانه ای میزان تولید به قیمت تمام شده و قیمت فروش به صورت دستوری تعیین می شود، بنابراین مساله کیفیت این کالا در درجه دوم اهمیت قرار می گرفت که علاوه بر ایجاد تنگنا برای تولیدکننده موجب کاهش کیفیت برای مصرف کننده نیز می شد.

عضو شورای تولیدکنندگان پودر شوینده ادامه داد: علاوه بر مسایل مذکور واحدهای تولیدکننده همواره در دریافت یارانه های خود در موعد مقرر با مشکلات بروکراسی شدید در محاسبه و پرداخت روبرو بوده و از لحاظ نقدینگی، بسیار در مضیقه و فشار قرار می گرفتند که این مورد نیز معضلات عدیده ای را پیش روی صنعت قرار داده بود.

زیتون نژاد یادآور شد: به عنوان مثال دیرکرد پرداخت یارانه های تولید، به تازگی موجب شد که برخی از واحدهای تولیدی به رغم تمام شایستگی های خود و با وجود سودآور بودن، در فهرست سیاه بانک مرکزی قرار گیرند و علاوه بر تحریم های گوناگون مالی و اعتباری بانک های خارجی از سوی بانک های داخلی نیز مورد تحریم واقع شوند و در حقیقت یک تحریم سه بعدی را تجربه کنند.

زیتون نژاد بیان کرد: مصرف سالانه کشور در بالاترین حد، 440 هزار تن پودر شوینده در سال است که ظرفیت موجود و قابل بهره برداری این کالای بهداشتی در کشور بیش از یک میلیون تن است که در فضای تولید یارانه ای بیشتر کارخانه ها با نیمی از ظرفیت خود ناچار به تولید بودند و در آن شرایط نیز نیاز کامل بازار مرتفع می شد و در شرایط آزاد سازی پودر شوینده نه فقط مشکل تامین این کالا ایجاد نخواهد شد بلکه فضای تولید و عرضه آن نیز با وجود مازاد تولید، از این پس رقابتی خواهد بود و به وفور در دسترس مردم قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در سه ماهه نخست سال جاری تعهد کل صنعت پودر شوینده حدود 70 هزار تن بوده که تاکنون این میزان تولید و عرضه شده است که تعهد "تولی پرس" به عنوان بزرگ ترین واحد تولید کننده این فرآورده بهداشتی نیز 16هزار تن بوده که در عمل میزان 16هزار تن تا کنون و قبل از سر رسید سه ماهه تولید و توزیع و در دو ماه آینده نیز 56 هزار تن انواع پودر شوینده تولید و به بازار عرضه خواهد شد.

عضو شورای تولیدکنندگان پودر شوینده در ادامه به وضع نرخ گذاری انواع پودر شوینده در آینده بدون نظارت سیستم یارانه ای پرداخت و گفت: اگر چه حذف یارانه موجب آزاد سازی قیمت های این فرآورده می شود، اما این بدان معنا نیست که ما با افزایش قیمت های شدیدی در این محصول مهم بهداشتی روبرو شویم.

وی افزود: علاوه بر اینکه نظام رقابتی و عرضه و تقاضایی با وجود مازاد ظرفیت تولید، موجب کنترل بازار خواهد شد، مدیران واحدهای عضو شورای تولید کنندگان پودر شوینده مصمم هستند تا با اتخاذ سیاست خودکنترلی در راستای حضور پایدار در بازارهای داخلی و صادراتی و نیز حمایت از حقوق مصرف کنندگان، با حداقل سود و حداکثر کیفیت محصولات خود را تولید و عرضه کنند.