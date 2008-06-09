به گزارش خبرگزاری مهر، تورنمنت بین المللی کشتی فرنگی اسپانیا طی روزهای 15 و 16 تیرماه در شهر مادرید اسپانیا برگزار می شود که تیم کارگران کشورمان به نمایندگی از ایران در این جام حضور می یابد.
- اسامی کشتی گیران اعزامی به این دوره از پیکارها به شرح زیر است:
55 کیلوگرم: مسلم نادری خادم
60 کیلوگرم: محمد قضائی
66 کیلوگرم: عبدالمجید رشمانی
74 کیلوگرم: خلیل عبدالهی
84 کیلوگرم: شهرام مهدی زاده
96 کیلوگرم: حمید سرشوق
120 کیلوگرم: مهدی کریمی
مربیان: فرهاد شیرانی، مرتضی نادری خادم و مجید قائدی
مدیر فنی: حسن حمیدی
داور: عیسی ایرانی
سرپرست: محمدجواد گلپرور
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