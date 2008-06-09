به گزارش خبرگزاری مهر، تورنمنت بین المللی کشتی فرنگی اسپانیا طی روزهای 15 و 16 تیرماه در شهر مادرید اسپانیا برگزار می شود که تیم کارگران کشورمان به نمایندگی از ایران در این جام حضور می یابد.

- اسامی کشتی گیران اعزامی به این دوره از پیکارها به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: مسلم نادری خادم

60 کیلوگرم: محمد قضائی

66 کیلوگرم: عبدالمجید رشمانی

74 کیلوگرم: خلیل عبدالهی

84 کیلوگرم: شهرام مهدی زاده

96 کیلوگرم: حمید سرشوق

120 کیلوگرم: مهدی کریمی

مربیان: فرهاد شیرانی، مرتضی نادری خادم و مجید قائدی

مدیر فنی: حسن حمیدی

داور: عیسی ایرانی

سرپرست: محمدجواد گلپرور