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۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۵۰

تیم کشتی فرنگی کارگران کشورمان در تورنمنت بین‌المللی اسپانیا شرکت می کند

تیم کشتی فرنگی کارگران کشورمان در تورنمنت بین‌المللی اسپانیا شرکت می کند

اعضای تیم کشتی فرنگی کارگران کشورمان اواسط تیر ماه در تورنمنت بین‌المللی اسپانیا شرکت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تورنمنت بین المللی کشتی فرنگی اسپانیا طی روزهای 15 و 16 تیرماه در شهر مادرید اسپانیا برگزار می شود که تیم کارگران کشورمان به نمایندگی از ایران در این جام حضور می یابد.

- اسامی کشتی گیران اعزامی به این دوره از پیکارها به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: مسلم نادری خادم
60 کیلوگرم: محمد قضائی
66 کیلوگرم: عبدالمجید رشمانی
74 کیلوگرم: خلیل عبدالهی
84 کیلوگرم: شهرام مهدی زاده
96 کیلوگرم: حمید سرشوق
120 کیلوگرم: مهدی کریمی

مربیان: فرهاد شیرانی، مرتضی نادری خادم و مجید قائدی
مدیر فنی: حسن حمیدی
داور: عیسی ایرانی
سرپرست: محمدجواد گلپرور

کد مطلب 696290

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