نیمی از واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی آبادان غیر فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سید خلف موسوی، ظهر امروز در جلسه بررسی مشکلات صاحبان صنایع با حضور مدیران بانکها، ادارات آب و برق و تلفن در سالن جلسات فرمانداری آبادان اظهار داشت: شهرک صنعتی آبادان یکی از مهمترین بارقه‌های امید مردم برای اشتغال‌زایی است که همه دستگاه‌ها باید برای حل مشکلات سرمایه‌ گذارانی که در شهرک اقدام به راه ‌اندازی واحد تولیدی کرده ‌اند، تلاش کنند.

وی افزود: هم ‌اکنون از مجموع 167 واحد تولیدی موجود در شهرک صنعتی آبادان، بیش از 53 واحد فعال هستند که با پیگیری صورت گرفته و رفع بعضی از موانع و مشکلات پیش‌ روی این واحدها به زودی تعداد زیادی از واحدهای راکد و غیر‌فعال عملیاتی خواهند شد.

فرماندار آبادان اظهار داشت: هم‌ اکنون بیش از دو هزار و 400 نیروی انسانی در واحدهای فعال شهر صنعتی آبادان مشغول به کار هستند که با عملیاتی شدن دیگر شرکتها، این تعداد افزایش جدی خواهند یافت.

موسوی در خصوص تامین تسهلات مورد نیاز واحدهای تولیدی یادآور شد: بانکها برای توسعه صنعت باید دست صنعتگران و صاحبان سرمایه را بگیرند و با دادن تسهیلات به این گونه افراد به توسعه صنعتی و اشتغال‌زایی کمک کنند.

وی با ابراز تاسف از برخی افراد سود‌جو که با گرفتن تسهیلات از بانکها بدون فعال کردن واحدهای تولیدی خود، این پول‌ها را صرف کارهای دیگری کرده‌ اند، گفت: بانکها در این خصوص دقت لازم را داشته باشند و با اطمینان از نحوه استفاده از این تسهیلات، اقدام به پرداخت وام کنند.

در ادامه این جلسه، مدیران واحدهای صنعتی فعال در آبادان مشکلات و معضلات موجود بر سر راه خود را مطرح کردند که برای حل این مشکلات راهکار لازم ارائه شد.