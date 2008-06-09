اعضاء شورای خرید آثار هنری معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موزه هنرهای معاصر اعلام کرد محمود شالویی در این احکام ناصر آراسته نقاش، حمید عجمی عضو انجمن خوشنویسان، شاهرخ دیلمقانی مدیر اجرایی نمایشگاههای موزه هنرهای معاصر، منوچهر مغاری مدیر نظارت بر آثار هنرهای تجسمی نگارخانه‌ها و محمدعلی زارع معاون دفتر هنرهای تجسمی را به عنوان اعضاء شورا انتخاب کرد.

ـ به دلیل استقبال علاقمندان از نمایشگاه جاودانه خلیج فارس که به نمایش آثار ایران درودی اختصاص دارد، این نمایشگاه تا چهارم تیرماه تمدید شد. در این نمایشگاه در موزه هنرهای معاصر 207 اثر نقاشی درودی به نمایش گذاشته شده است.

این هنرمند برجسته عرصه نقاشی تا پایان نمایشگاه روزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 15 تا 17 با حضور در موزه با بازدیدکنندگان دیدار می‌کند و به پرسش‌های آنها پاسخ می‌دهد.