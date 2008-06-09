به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب فوق افزود: مسئولان صندوق‌ سرمایه‌گذاری گلچین موفق شدند در پایان دوره پذیره‌نویسی اولیه خود، سرمایه حداقل (500 میلیون تومان) را بدست آورند.

رضا کیانی گفت : در همین راستا، سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز فعالیت این صندوق سرمایه‌گذاری را صادر کرد تا مسئولان این صندوق بتوانند از امروز فعالیت خود را در بازار آغاز کنند.

وی خاطر نشان کرد : مدیر و ضامن این صندوق، شرکت کارگزاری گلچین و متولی آن موسسه حسابرسی آگاه حساب است.

وی هدف از تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری را جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و تامین منافع برای سرمایه‌گذاران اعلام کرد.

کیانی کاهش هزینه بکارگیری نیروی‌های متخصص در گردآوری، تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار، فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر در دارایی‌ها ، کاهش ریسک، نمایندگی سرمایه‌گذاران در مقابل اشخاص ثالث و ضمانت نقدشوندگی سرمایه‌گذاران را از امتیازات صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام از دیدگاه سرمایه‌گذاران ذکر کرد.

وی ورود اشخاص غیرحرفه‌ای از طریق مدیران حرفه ای به بازار اوراق بهادار و گسترش سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع و شرکت‌های گوناگون را از مزیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام از منظر مقام ناظر بازار سرمایه دانست.

رییس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار ضمانت نقدشوندگی و مدیریت حرفه ای صندوق های سرمایه‌گذاری را از ویژگی های مهم این صندوق‌ها نام برد و افزود : در برخی از مواقع شرکت‌ها سود پرداختی را با تاخیر به سهامداران پرداخت می‌کنند اما این صندوق‌ها سود پرداختی شرکت‌ها را به صورت تنزیل شده در ارزش خالص دارایی‌های صندوق نشان می‌دهند به طوریکه سود پرداختی پیش از واریز به حساب صندوق در اختیار سرمایه‌گذاران قرار

می گیرد.

کیانی با بیان اینکه ضوابط حمایت از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در شرف تصویب است، اظهار داشت: در عرضه اولیه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز سهمیه یک جایگاه معاملات به صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصیص یافت.

وی اضافه کرد : این امر باعث شد تا کارگزارانی که مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری را برعهده دارند از سهمیه بیشتری برای تخصیص آن صرفا به صندوق‌های تحت مدیریت خود برخوردار شوند.

رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار امیدواری کرد با نهایی شدن این ضوابط ، حمایت بیشتری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار انجام شود.

سازمان بورس و اوراق بهادار پیش از این مجوز فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری نهایت‌نگر، حافظ، سهم آشنا، خبرنگان، کارگزاری بانک ملی، کارگزاری بانک صادرات ایران و پیشتاز را صادر کرده است.