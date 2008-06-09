به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت سینمایی حوزه هنری اعلام کرد موحد شادرو در حال تدوین "ترنم نور" است که تهیه‌کنندگی آن را سیدحسین حقگو بر عهده دارد. در این فیلم به یک عمر فعالیت هنری نوری بیان هستی‌شناسانه ظاهر و باطن در تابلوهای وی پرداخته شده است.

رضایی علاوه بر کارگردانی، پژوهش مستند "ترنم نور" را هم انجام داده و فرشید آذری تصویربردار، کیانوش الطافی صدابردار، رضا محمدی مدیر تولید و محمود نوری دستیار کارگردان از دیگر عوامل این فیلم هستند.

فیلم سینمایی "چراغی در مه" اولین ساخته بلند رضایی به تازگی به بخش جریانات نو سینما آسیا در جشنواره پوسان کره جنوبی راه یافت و نامزدی سیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه داستانی برای "قربانی" در جشنواره بیست و دوم فیلم فجر از موفقیت‌های اوست.