100 درصد مراکز بهداشتی مصوب هیئت دولت در لرستان ساخته شده است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، قدرت الله شمس خرم آبادی پیش از ظهر امروز در بازدید خبرنگاران از طرحهای بهداشتی مصوب هیئت دولت در قالب سفر رسانه ای به لرستان، اظهار داشت: طبق مصوبات سفر اول هیئت دولت به استان لرستان، باید 70 مرکز بهداشتی شهری در لرستان احداث می شد که کلیه این مراکز احداث شده اند.

وی عنوان کرد: همچنین 72 مرکز بهداشتی درمانی روستایی در سطح روستاهای استان ساخته شده اند که تا پایان امسال تعداد این مراکز به 78 مرکز خواهد رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با بیان اینکه ساخت 639 خانه بهداشت در دستور کار قرار داشته است، یادآور شد: 99 درصد این خانه های بهداشت ساخته شده اند.

شمس خرم آبادی با اشاره به توافقات انجام شده در دور اول سفر هیئت دولت به لرستان در بخش درمان، بیان داشت: در قالب توافقنامه تامین پزشکان متخصص استان بیش از 52 متخصص به مجموع متخصصین استان اضافه شده که این امر تاکنون بی سابقه بوده است.

وی یادآور شد: با افزایش این تعداد پزشک متخصص به کادر درمانی استان اعزام بیماران به خارج از استان بیش از 40 درصد کاهش یافته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از یک هزار و 270 تخت فعال و 15 بیمارستان دولتی در سطح استان لرستان وجود دارد.